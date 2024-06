El Poder Ejecutivo reglamentó el sistema de cobro de multas de tránsito a los extranjeros: los detalles

INFRACCIONES Uruguayos pagaron US$ 180 millones por multas en 2023: lo que recaudó cada intendencia

En lo que refiere al monto de las multas por infracciones de exceso de velocidad en rutas nacionales, el decreto planteó modificaciones al fijar un nuevo monto que pasará a ser de 10 unidades reajustables (UR). Actualmente son $ 17.250 (unos US$ 442), no obstante, la normativa establece que el valor de la UR que regirá será el vigente al momento de realizar el pago.

Los vehículos que quedan por fuera de la aplicación de multas de tránsito por exceso de velocidad son las ambulancias, tanto en jurisdicción nacional como departamental.

Las multas que recibieron los extranjeros en Uruguay el año pasado

El año pasado, se cometieron en Uruguay un promedio de 3.060 infracciones de tránsito por día, es decir, un total de 1.117.230 de infracciones. De ese total, 461.594 correspondieron a multas por exceso de velocidad y 3.863 de esas infracciones fueron a vehículos extranjeros.

De todas las multas aplicadas el año pasado, los propietarios de los vehículos uruguayos pagaron el 40%, mientras que en el caso de los extranjeros solo se pagó el 22,5%.

Las tres intendencias que más dinero recaudaron en 2023 por infracciones de tránsito fueron: Montevideo con un total de $ 1.374 millones (unos US$ 35 millones), Canelones con $ 477 millones (US$ 12,2 millones) y Maldonado con $ 298 millones (US$ 7,6 millones).

Sobre este tema, en diciembre del año pasado, el director de Tránsito de Maldonado, Juan Pígola, había afirmado que muchos extranjeros no respetan los límites de velocidad marcados por los radares, y esas infracciones son algunas de las que se contabilizan.

Hasta el momento, Uruguay no contaba con un mecanismo que permitiera multar a extranjeros, por lo que por ejemplo, si un auto con matricula brasileña o argentina excedía los niveles de velocidad en una ruta uruguaya, ni el Ministerio ni las Intendencias tenían mecanismos para multar al conductor, pese a que el radar registre la fotografía del vehículo. Por lo que, el pago de esas multas quedaba librado a la voluntad del extranjero.