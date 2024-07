Exportaciones de bienes aumentaron 10% en el primer semestre del año

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las exportaciones entre enero y junio –incluyendo las de zonas francas- alcanzaron los US$ 6.187 millones. Las colocaciones de celulosa fueron por US$ 1.160 millones con suba interanual de 27%. El producto quedó en el primer lugar del ranking exportador.

En segundo lugar se ubicó la carne vacuna con US$ 1.001 millones y resultado neutro en la comparación interanual.

En tercer lugar estuvo la soja con ventas por US$ 544 millones e incremento de 111%.

El informe explicó que la soja fue el principal producto de exportación en junio con US$ 348 millones y aumento de 406% interanual. La semilla logró recuperarse de la sequía que frenó el año pasado la producción en Uruguay. También pesó un mayor envío de stocks ubicados en zonas francas. Eso resultó en exportaciones de 792.000 toneladas (490% más que en el mismo mes de 2023) lo que compensó una reducción del precio de 14%.

1619635753995.webp Cosecha de soja en campos de Canelones. Juan Samuelle

China se quedó con el 93% de la soja uruguaya. Uruguay XXI prevé que la soja continúe con la tendencia actual durante el resto del año, ya que las mejoras climáticas observadas durante la cosecha generan expectativas para el cierre de la zafra.

Las exportaciones de celulosa fueron por US$ 219 millones, aumentaron 50% y quedaron en el segundo lugar en el mes. Se aguarda que la producción de la tercera planta (segunda de UPM) y la operativa del ferrocarril central puedan posicionar a la celulosa como el principal producto de exportación en el año, con una carga estimada de cuatro millones de toneladas.

China fue el principal comprador de la celulosa con el 55% de las ventas totales. Otros destinos fueron Estados Unidos, Italia, Argentina y Brasil.

La carne vacuna quedó en el tercer lugar del ranking con operaciones por US$ 169 millones y aumento interanual de 6%. En este caso, los precios internacionales crecieron 2% y el volumen exportado descendió 5%. Las ventas a China cayeron 41% en junio en la comparación interanual.

Exportaciones por destino

Pese a las menores compras de carne vacuna, China quedó como el principal destino en el semestre. El país asiático compró celulosa por US$ 530 millones (con aumento de 82%) y soja por US$ 508 millones (suba de 120%). En total, las exportaciones uruguayas alcanzaron los US$ 1.613 millones con crecimiento interanual de 24%.

El aumento mensual fue mayor y llegó a 203%. Las ventas de soja se multiplicaron por más de siete veces, mientras que las de celulosa se incrementaron 437%.

Brasil se ubicó en el segundo lugar con US$ 1.177 millones en el primer semestre y suba de 16%. En ese período aumentaron 80% las ventas de automóviles (US$ 182 millones), pero cayeron 37% las de productos lácteos y 1% las de malta.

1712878968835.webp Exportaciones a Argentina

En el mes también ocupó el mismo puesto del ranking con exportaciones por US$ 178 millones y crecimiento de 8%. El principal producto exportado fue la celulosa con US$ 25 millones que consiguió esa posición por la caída de 51% de las colocaciones de productos lácteos. Los vehículos tuvieron un buen desempeño en el mes con ventas por US$ 23 millones y aumento de 52%.

La Unión Europea se ubicó en el tercer puesto en el semestre con US$ 666 millones y disminución de 27%. En este caso se verificó un descenso de 33% en el caso de la celulosa que se compensó con variaciones positivas en la carne vacuna (7%) y del arroz (30%). En junio, sin embargo, el bloque europeo quedó en el cuarto lugar con colocaciones por US$ 97 millones y descenso de 44%.