Exportaciones de bienes aumentaron 4% en los primeros cinco meses del año

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las ventas al exterior de Uruguay alcanzaron los US$ 5.119 millones entre enero y mayo, con una suba interanual de 4% . Además, en el quinto mes fueron por US$ 1.169 con un aumento menor de 1%.

En segundo lugar se ubicó la celulosa con US$ 976 millones e incremento de 4% . Las ventas se direccionaron a China, la UE, Estados Unidos, Turquía y Corea del Sur . En tercer puesto quedaron los productos lácteos con US$ 341 millones y variación positiva de 12%. Argelia fue el principal mercado de colocación, seguido por Brasil, Chile, Mauritania y México .

0024821721.webp Celulosa, mano a mano con la carne vacuna, una batalla positiva para Uruguay entre los principales rubros de exportaciones de bienes.

Uruguay XXI informó que en mayo, la carne vacuna también lideró el ránking exportador con US$ 256 millones, con suba interanual de 36% y más de 36 mil toneladas vendidas. Luego se ubicó la celulosa.

La soja quedó como tercer producto, aunque con una caída interanual de 31%. Las exportaciones fueron por US$ 124 millones contra US$ 181 millones de mayo de 2024. El informe explicó que la baja se produjo como consecuencia de una fuerte contracción de las compras de China. También se debió a un deterioro de los precios internacionales, ya que durante el año pasado el valor promedio por tonelada fue de US$ 428 y en mayo de este año descendió a US$ 389.

El organismo destacó el desempeño de las exportaciones de vehículos en mayo. Las colocaciones fueron por US$ 44 millones, con aumento interanual de 43%. Brasil se posicionó como principal mercado con US$ 29 millones, seguido por Argentina con US$ 7 millones.

Destinos de las exportaciones

China lideró el listado de compradores de mercadería uruguaya con US$ 1.021 millones entre enero y mayo de este año, con disminución interanual de 3%. La celulosa, la carne vacuna y la soja fueron los principales productos vendidos a ese país. Luego estuvo Brasil con US$ 859 millones, con descenso de 8%. El trigo, los vehículos y los productos lácteos consiguieron las mayores exportaciones.

En tercer lugar quedó la UE, con exportaciones por US$ 802 millones y suba de 15%. Los principales productos fueron la celulosa, la carne vacuna y la madera y sus subproductos.