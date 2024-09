Exportaciones de bienes crecieron 14% en los primeros ocho meses de 2024

El Instituto Uruguay XXI informó este lunes que las ventas al exterior –incluyendo las de zonas francas- fueron por US$ 8.540 millones en los primeros ocho meses del año .

En el período se destacaron las colocaciones de celulosa por US$ 1.607 millones y aumento de 19%. Además, la carne vacuna registró un buen desempeño con US$ 1.23 millones y suba interanual de 1%.

La industria que exporta más de US$ 6.500 millones y emplea a 41 mil trabajadores

La soja quedó en tercer lugar, pero verificó un aumento de 195% respecto a 2023 con exportaciones por US$ 879 millones.

En agosto, las operaciones fueron por US$ 1.261 millones e incremento de 27% respecto al mismo mes del año pasado. El ranking de productos también lo lideró la celulosa con US$ 293 millones y suba de 117%.

0024821721.webp Celulosa, mano a mano con la carne vacuna, una batalla positiva para Uruguay entre los principales rubros de exportaciones de bienes.

La Unión Europea (UE) fue el principal destino con el 55% del total de las ventas del producto, mientras que China se destacó con el 25%. Otros mercados relevantes fueron República de Corea y Estados Unidos. Agosto fue el segundo mes del año en el que la celulosa fue el mayor producto colocado en el exterior.

La carne vacuna completó ventas por US$ 185 millones y crecimiento interanual de 5%. El desempeño se debió básicamente a las exportaciones hacia Estados Unidos y la UE. El crecimiento alcanzó para compensar la caída de las ventas hacia China que mostraron una caída de 39%. También se destacaron mercados como Israel y Canadá que moderaron el descenso chino.

El documento informó que la soja fue el tercer producto exportado del mes. Explicó que las ventas se multiplicaron por 13 en comparación con igual mes del año pasado para alcanzar los US$ 113 millones.

El crecimiento se fundamentó en el fin de los efectos que produjo la sequía el año pasado en Uruguay. Pese a eso, los precios internacionales no acompañaron al registrar un descenso de 18%. La mayor parte de la soja se envió a China y el resto fue hacia Egipto.

Luego estuvieron los productos lácteos con US$ 76 millones y variación positiva de 18%. Allí preponderaron las compras de Argelia con el 31% del total.

Destino de las exportaciones

China ocupó el primer de destinos en agosto con colocaciones por US$ 263 millones, lo que representó el 21% del total, con un aumento interanual de 51%. Los principales productos fueron la soja y la celulosa.

En segundo lugar se ubicó la UE con US$ 248 millones y suba de 77%. Brasil quedó tercero con US$ 217 millones y el 17% de las exportaciones totales.

En el acumulado del año China continuó al frente con US$ 2.181 millones e incremento de 34%. Los principales productos fueron la soja, la celulosa y la carne vacuna.

Brasil quedó en el segundo puesto con US$ 1.621 millones y suba de 14%. Hacia ese destino destacaron los vehículos, los productos lácteos y la malta.

La UE quedó en tercer lugar con US$ 1.156 millones aunque con descenso interanual de 15%. En este caso los principales rubros fueron la celulosa, la carne vacuna y el arroz.

El cuarto lugar fue para Estados Unidos con ventas por US$ 781 millones e incremento de 43%. Resaltaron hacia ese destino la carne vacuna y los subproductos cárnicos.

Argentina quedó en el quinto puesto con un descenso interanual de 18%. El principal producto fue el de autopartes por US$ 56 millones (baja de 12%), la celulosa con US$ 30 millones (disminución de 25%) y los productos farmacéuticos con US$ 30 millones (crecimiento de 109%).