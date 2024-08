Falero: "Dimos vuelta el país porque encontramos un déficit vial que nadie se imagina"

El ministro también se refirió a la incorporación de los Contratos de Rehabilitación, Mantenimiento y Financiación (Cremaf), que definió como “una PPP diferente”, con menores tiempos, “mejores condiciones” y “bajas en el costo de las obras “hasta casi 50%”.

Dragado puerto de Montevideo: “A cada observación de Argentina le pusimos cariño”

En otra parte de su disertación se refirió a la política portuaria y al acuerdo con Argentina para llevar el dragado a 14 metros en la terminal de Montevideo.

“Veinte años se trabajó sobre esto y parece que nadie podía acordar. Sin embargo lo logramos porque a cada observación que hacía Argentina le pusimos cariño, y empezamos a responder todas las observaciones que nos hacían. Llegó un momento que no tenían más nada que observarnos y dijeron: ‘Bueno, ahora falta la voluntad política’. Casualmente había un cambio de gobierno en la Argentina que analizó el tema y dijo que no se podía seguir trancando a Uruguay”, afirmó el ministro.

Las obras del Ferrocarril Central

El titular de Transporte y Obras Públicas también criticó que el gobierno anterior dejó un contrato firmado para el Ferrocarril Central por US$ 2.189 millones, pero con el proyecto ejecutivo sin terminar, y sin los avales de las intendencias para el pasaje del tren por sus territorios.

“Todo lo tuvimos que solucionar dialogando. Obviamente la de Montevideo me costó un poco más, pero debo destacar que llegamos. También le costó un poco más al Uruguay porque tuve que firmar un convenio con la intendencia de Montevideo por US$ 40 millones en obras barriales para que permitiera pasar el ferrocarril. Era algo que debió quedar hecho de la administración anterior y no se hizo”, relató.

Las deudas comprometidas y la polémica con Mujica y Topolansky

Sobre el final, Falero se refirió a declaraciones del ex presidente José Mujica y la ex senadora Lucía Topolansky, respecto a que las obras realizadas en este período “dejan deuda” para próximos gobiernos. “Eso no es así”, dijo Falero y mostró cifras.

El ministro argumentó que entre 2015 y 2019 el Frente Amplio dejó deuda que debió afrontar el actual gobierno por US$ 4.850 millones, considerando US$ 1.540 millones de cuatro obras de Participación Público Privada (PPP) firmadas, US$ 1.121 millones de obras que estaban en ejecución de la Corporación Vial (CVU), y US$ 2.189 millones de Ferrocarril Central.

Por su parte, la deuda comprometida por contratos firmados entre 2020 y 2024 asciende a US$ 2.862 millones, incluyendo US$ 1.066 millones de PPP, US$ 794 millones de CVU, US$ 748 millones de contratos Cremaf, y US$ 254 millones del Ferrocarril Central, según Falero.

“Esto es para que saquen cuentas todos los que hablan porque tienen boca pero no razonan. Los que tienen y han tenido responsabilidad de gobierno deberían hablar seriamente. No se puede andar así sin tener los datos arriba de la mesa”, disparó el ministro.