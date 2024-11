Gabriel Oddone: "No entiendo lo de nacionalizar las AFAP" y "no es lo que va a hacer" un gobierno del Frente Amplio

El candidato a ministro de Economía y Finanzas por el Frente Amplio, Gabriel Oddone dijo que no está de acuerdo con la eliminación de las AFAP y descartó que eso vaya a ocurrir bajo un eventual gobierno liderado por Yamandú Orsi.

Al ser entrevistado este jueves por VTV Noticias, Oddone se refirió al planteo de nacionalizar las AFAP que mencionó cinco días antes de las elecciones el jefe de campaña de Orsi, Alejandro Sánchez y dijo que fue "una expresión que no estaba ajustada" a lo que Sánchez quería decir. También dijo que no podría definir de qué trata la propuesta escrita en las bases programáticas del Frente Amplio de establecer un pilar de ahorro individual "no lucrativo".