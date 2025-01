Importaciones, con mínima suba en 2024, acompañaron moderado comportamiento de consumidores

Los automóviles de turismo y demás vehículos fueron el principal rubro de compras con US$ 629 millones y aumento de 15%. Luego se ubicaron los vehículos para transporte de mercadería con US$ 430 millones y las autopartes y accesorios con US$ 390 millones. En cuarto lugar quedaron los teléfonos celulares con US$ 335 millones y baja anual de 2%.