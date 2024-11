Impuestos y jubilaciones: los planes del próximo ministro de Economía, Gabriel Oddone y una herencia que "no es dramática pero tampoco auspiciosa"

Al ser consultado por el economista Javier de Haedo en su podcast Nominal, Oddone adelantó algunas de las medidas que analiza junto a su equipo económico. Entre ellas, dijo que en materia impositiva el país no está en condiciones de hacer modificaciones “que supongan un aumento de la presión tributaria significativa”, pero no descartó la posibilidad de hacer cambios en la distribución de los impuestos que están hoy vigentes.

PROPUESTAS DE CAMPAÑA Orsi explicó por qué "no hay necesidad" de aumentar impuestos: "En un mundo tan volátil una señal de ese tipo al Uruguay no le viene bien"

“Tenemos que evaluar la posibilidad. Hoy estamos en condiciones tecnológicas para experimentar esto, capaz que en el litoral del país, donde tenemos diferencias en precios relativos importantes con Argentina y por lo tanto ahí, o en toda la frontera, podemos intentar encontrar un tratamiento tributario particular”, detalló el ministro electo. “Ese es un típico camino que puede terminar en cambios tributarios en la tasa IVA. Es un típico caso que me gustaría evaluar en este período”, agregó.

No se prometen cosas que uno no controla No se prometen cosas que uno no controla

En agosto de 2022, el gobierno anunció la implementación del IVA personalizado a través de la plataforma Tuapp para los beneficiarios de Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (AFAM-PE). En esa ocasión, la medida implicó un descuento total del IVA en las compras de bienes y servicios y abarcó a unas 837 mil personas aproximadamente.

Oddone dijo que no está previsto aumentar la presión tributaria y volvió a remarcar su desacuerdo con las promesas hechas en campaña electoral de no subir los impuestos. “No se prometen cosas que uno no controla”, dijo.

Asimismo, rechazó la idea de que haya espacio para incrementar la carga fiscal en el país. “Pensar que existen fuentes de recaudación que hoy no están siendo suficientemente utilizadas y que ahí va a haber una fuente inagotable de recursos, me parece que forma parte más bien de un imaginario colectivo que de la realidad”, indicó.

Jubilaciones, AFAP y cambios al sistema de seguridad social

El futuro ministro habló también sobre los cambios que se analizan en el sistema de seguridad social y dijo que uno de los temas que se prevé tratar en el “diálogo social” que promoverá el gobierno es la edad de retiro mínima necesaria para la jubilación.

Si bien prevé que la edad de retiro mínima se mantenga en 65 años para la población en general, adelantó que buscarán revisar las excepciones para ciertas personas que puedan jubilarse antes de esa edad.

“Efectivamente, la reforma (aprobada por el actual gobierno) contempla colectivos que puedan retirarse más tempranamente por sus condiciones determinadas. Nosotros queremos revisar el sistema en el sentido de que no sea para colectivos, sino que sea para personas. Que bajo ciertas circunstancias y especificaciones, puedan efectivamente configurar causal jubilatoria y retirarse antes”, indicó Oddone quien detalló que la posibilidad del retiro anticipado se analizará “caso a caso”.

En relación a las AFAP, el ministro electo ratificó la permanencia de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) aunque dijo que revisarán los aspectos vinculados con la contabilidad y la gestión del cliente. “Queremos estar seguros de que efectivamente hay una contribución en la eficiencia. Si la hay se mantendrá y si no la hay se desterrará. Esa es la posición del equipo”, adelantó.

Por otro lado, Oddone dijo que mantendrá la regla fiscal implementada por este gobierno y que buscará mejorarla. Además, señaló que trabajará para “fortalecer la robustez de las estimaciones” del Producto Interno Bruto (PIB) potencial y cuestionó que en este período de gobierno haya habido tres estimaciones distintas.

"El mandato que tenemos es hacer cosas para provocar una aceleración de la tasa de crecimiento endógena, sin esperar que algún evento exógeno nos ponga a surfear en esa ola. Ya no hay más tiempo para seguir perdiendo y ahí hay que hacer algunas reformas. ¿Cuáles son esas reformas? Muchas. ¿Cuáles son las que se pueden hacer? Probablemente pocas, pero hay que iniciar un camino de esa reforma", indicó Oddone.

"Hay una menor presión" de los bancos de inversión y las calificadoras

Para el ministro electo, la herencia fiscal que deja el equipo económico liderado por Azucena Arbeleche "no es dramática pero tampoco auspiciosa" y "no es la que el gobierno se había propuesto construir en este periodo, porque esencialmente está en el mismo lugar en el que estaba cinco años atrás".

Gabriel Oddone, ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane el balotaje Gabriel Oddone, ministro de Economía en caso de que el Frente Amplio gane el balotaje Foto: Leonardo Carreño

Sin embargo, destacó que "la mejor noticia" es que "la presión" por parte de los bancos de inversión y las calificadoras para que Uruguay avance en ciertos temas, "es menor" a la que había en 2019. De acuerdo con Oddone, en ese año, "por distintas circunstancias, Uruguay tenia una situación de fragilidad macroeconómica mucho mayor" a la que tiene hoy en términos de calificación de riesgo debido al desempeño de los otros países.

"Hoy estamos en el mismo lugar desde el punto de vista de nuestra fragilidad macroeconómica porque no empeoramos pero tampoco mejoramos. Lo que pasa es que los demás (países) empeoraron entonces la presión de los bancos de inversión, de las calificadoras, no es tan grande", indicó.

No obstante, dijo que ese contexto puede cambiar hacia un escenario "menos amistoso", por lo tanto dijo que hay "una herencia macro compleja que va a haber que gestionar".