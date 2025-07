Índice Big Mac: el peso uruguayo es el más "sobrevaluado" en el mundo

La revista británica The Economist realizó una actualización del Índice Big Mac con valores a julio de 2025.

The Economist indicó que una Big Mac –sola, sin combo incluido- cuesta $ 311,6 (US$ 7,79), mientras que en Estados Unidos su precio es de US$ 6,01. Por tanto, la hamburguesa vale en Uruguay un 29,6% más que en Estados Unidos, al tipo de cambio de mercado.

Si se ajusta el precio considerando las diferencias en el PIB per cápita de los países, una Big Mac debería costar un 24,6% menos. "Esto sugiere que el peso uruguayo está sobrevaluado en un 72%", de acuerdo al índice publicado por Bloomberg Línea.

El índice Big Mac fue creado por The Economist en 1986 como una guía para saber si las monedas están en nivel alineado. Se basa en la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA). Esa teoría indica que una moneda está alineada con otra si permite comprar una misma canasta de bienes al mismo valor, expresado en cualquiera de las dos monedas.

Vale recordar que se trata de un índice limitado y acotado a un producto, tiene características que no lo hacen perfecto, y muestra algunas vulnerabilidades cómo índice, según han señalado analistas. Pero es también un indicador y un insumo más de análisis.

El precio del dólar en Uruguay

En lo que va del año el tipo de cambio en Uruguay ha seguido el comportamiento del dólar global, una moneda que se ha debilitado en los últimos meses, de la mano con la incertidumbre sobre el rumbo de la economía de Estados Unidos.

Los analistas e instituciones que participaron en la encuesta de expectativas económicas de julio que realiza el Banco Central (BCU), recortaron sus proyecciones por tercer mes consecutivo.

Para el cierre de 2025 hoy se pronostica un tipo de cambio a $ 41,6, desde $ 42,4 en mayo pasado, según la mediana de respuestas.

Ese valor de cierre anual está casi $ 5 por debajo de las expectativas que había en diciembre de 2024, que era un precio de $ 46.