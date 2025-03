La industria cerró 2024 con estancamiento de la producción

En el cuarto trimestre del año pasado, el segmento alimentos, bebidas y tabacos mostró una variación negativa de 1%. El aspecto que más pesó fue la disminución de la producción en la industria frigorífica con 14%.

La fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipos continuó con desempeño negativo y mostró un descenso de la actividad de la actividad de 7% en comparación con igual período del año anterior.

Los estudios de la CIU también verificaron que el 60% de los sectores analizados en la segunda parte del año tuvo un aumento de la producción en la comparación interanual.

El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) también relevó datos y concluyó que el núcleo industrial presentó una caída de 0,8% en 2024 respecto a 2023. Con ese resultado completó el segundo año consecutivo con una contracción en la producción.

La consultora añadió que ese comportamiento estuvo asociado con la disminución de 0,3% del índice de personal ocupado y las horas trabajadas.

El año industrial comenzó con noticias poco auspiciosas. El jueves 30 de enero, la autopartista Yazaki anunció el cierre de sus dos fábricas instaladas en Uruguay.

La compañía japonesa indicó en un comunicado que la decisión se tomó por los altos costos de producción en el país que afectaron significativamente las posibilidades de competir en los mercados globales.

20250202 Planta Yazaki. Japanese multinational Yazaki, a manufacturer of components for the automotive industry, has announced the closure of its two plants in Uruguay. EITAN ABRAMOVICH / AFP

Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP