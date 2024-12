"No es necesario un ajuste fiscal": la explicación de Arbeleche sobre la ampliación del tope de endeudamiento

La ministra dijo que "el mayor endeudamiento se debe a una menor recaudación porque la inflación bajó más rápido de lo que preveía el equipo económico y los analistas pero no hubo un aumento del gasto nominal, es importante", subrayó en conferencia de prensa.

En ese sentido, la jerarca dijo que a nivel nacional "sigue el compromiso" de mantener las cuentas fiscales ordenadas más allá del próximo cambio de gobierno y afirmó que "es posible" hacerlo y que "no es necesario un ajuste fiscal".

Para Arbeleche, el gasto nominal de 2024 "va a estar en línea" con lo presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Rendición de Cuentas y respondió a quienes critican que en este gobierno volvió a ocurrir una expansión del gasto en un año electoral. "No es válido que por ser un año electoral se gastó más, esa no es la situación. Lo que ocurrió que se recaudó menos producto de una inflación menor a la prevista", explicó.

En relación a los motivos que llevaron al MEF a ampliar el tope legal de endeudamiento, Arbeleche dijo que la caída en la inflación "siempre es bienvenida porque significa más dinero en el bolsillo de los uruguayos", pero señaló que "eso tiene un efecto negativo en la recaudación".

El tope legal para el endeudamiento de 2024 era de US$ 2.300 millones, según la Rendición de Cuentas presentada en 2023. Y si bien a noviembre de este año el endeudamiento neto es de US$ 2.287 millones, el gobierno ya sabe que ese tope se superará este mes de diciembre.

Entre las razones esbozadas por el MEF para activar la cláusula de salvaguarda que le permite la nueva institucionalidad fiscal, el equipo económico mencionó la caída de los precios de las materias primas a nivel internacional; la fuerte distorsión de precios respecto a Argentina que repercutió en los precios relativos de la economía de Uruguay, lo que derivó en una reducción de la inflación mayor a la prevista por el equipo económico.

"Lo que va a suceder es que esto ocurre de una sola vez, porque se programó una recaudación en base a una inflación que no resultó tal, sino que resultó ser bastante menos. Lo que va a pasar cuando se presente el Presupuesto siguiente, es que se va a considerar la inflación proyectada y no va a tener esa sorpresa, es muy importante porque esto ocurre un año, de una sola vez y no persiste este efecto para los demás años", explicó Arbeleche.

La cláusula de salvaguarda le permite al gobierno ampliar en hasta un 30% adicional el monto base de endeudamiento neto autorizado para el año. En este caso, al MEF se le permitiría la ampliación del tope legal de endeudamiento neto para 2024 hasta el equivalente a US$ 2.990 millones.

Ministerio de Economía y Finanzas.png Ministerio de Economía y Finanzas Foto. Diego Battiste

La crítica de los economistas al anuncio del MEF

En las últimas horas, diferentes economistas cuestionaron el incumplimiento del pilar tres de la regla fiscal y señalaron que la gestión fiscal de este gobierno termina siendo igual que la que recibió.

El economista de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski dijo que la ampliación del tope de endeudamiento en 2024 llevará a que "probablemente" la proyección del resultado fiscal estructural de -3.4% "tampoco se cumplirá". El economista calificó la situación como "preocupante" y señaló que los argumentos citados por el MEF "ya eran conocidos" cuando se presentó la Rendición de Cuentas, por lo que "debieron haber sido debidamente reconocidos en las proyecciones fiscales", criticó.

Por su parte, el economista Javier de Haedo había advertido en múltiples ocasiones sobre el "carnaval electoral", es decir, la tendencia histórica de los gobiernos de aumentar el gasto en año de elecciones presidenciales, por lo que concluyó que el anuncio del MEF "es la crónica de un incumplimiento anunciado (al menos por algunos con independencia de criterio)". A su entender, el cumplimiento de la regla fiscal en 2023 "fue forzado" y concluyó que la gestión fiscal de este gobierno "termina siendo tan mala como se la recibió".

En tanto, Braulio Zelko, economista del centro de estudios económicos etcétera, criticó el anuncio del MEF y dijo que "un desvío de tal magnitud se conoce con antelación. No 15 días antes de cerrar el año".