Proyectos de inversión promovida aumentaron 19% en lo que va del año

El monto total involucrado en los 1.013 proyectos promovidos fue de US$ 1.256 millones, frente a US$ 792 millones que movilizaron los 849 proyectos promovidos en el mismo período de 2023.

De acuerdo con la consultora CPA Ferrere, el promedio de los montos de inversión tuvieron una suba aproximada de US$ 200.000 en comparación con el año previo. Estos registros “ reafirman la tendencia de la transición que tuvo el régimen hacia la captación de mayor cantidad de proyectos, pero en promedio más pequeños ”, señaló CPA Ferrere, “debido a la ‘universalización’ que adquirió el régimen por la flexibilidad otorgada” tras los cambios al régimen promovido por el gobierno.

Al desglosar los datos por meses, junio fue el que registró mayor cantidad de proyectos, con un total de 195 iniciativas por US$ 225 millones. En cantidad de movimientos le siguió setiembre con 147 proyectos por un total de US$ 208 millones y julio con 123 iniciativas y US$ 121 millones.

De forma contraria, febrero fue el mes con menor cantidad de proyectos promovidos (68) por un total de US$ 84 millones.

Sectores

En términos sectoriales, los proyectos promovidos en el acumulado de este año mantuvieron las tendencias de 2023 con comercio, industria y servicios como las actividades económicas más significativas en cuanto al monto de dinero promovido.

De acuerdo con CPA Ferrere, industria fue el sector con mayores inversiones promovidas, pese a que representó solo el 13% de la cantidad de proyectos totales.

El agro se mantuvo relativamente estable en comparación con el mismo periodo del año pasado, y junto con turismo fueron los rubros de menor peso en el total de la inversión promovida.

En términos nominales los registros de 2024 reflejaron aumentos en cada uno de los sectores de la actividad económica, tanto en cantidad de proyectos promovidos como en montos.

“Industria, agro y servicios también tuvieron incrementos en proyectos promovidos y en montos. Por su parte, turismo mostró una caída en montos, pese a promover más proyectos en comparación con el mismo periodo del año anterior”, señaló la consultora.

En términos históricos, desde que está en vigencia el régimen Comap, industria y servicios son los dos sectores que lideran tanto en la cantidad de los proyectos promovidos como en los montos, mientras que la actividad comercial ha tenido un desempeño destacado en cuanto a cantidad pero no así en los montos que involucra.