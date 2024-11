Reserva Federal de EEUU recorta sus tasas de interés, pero destaca que inflación "sigue alta"

La inflación cayó en setiembre a su nivel más bajo desde febrero de 2021, 2,1% en 12 meses según el índice PCE, el más seguido por el banco central.

La Fed mantuvo las tasas altas, en los niveles más altos desde inicios de siglo, para contener la inflación. Tipos de interés altos significan crédito caro, lo cual desalienta el consumo y la inversión, y reduce las presiones sobre los precios.

Embed - FOMC Press Conference November 7, 2024

El resultado de la elección presidencial que devolvió a Donald Trump a la Casa Blanca no tendrá "efecto a corto plazo" en la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), aseguró este jueves el presidente del banco central, Jerome Powell.

"A corto plazo, las elecciones no tendrán ningún efecto en nuestras decisiones", aseguró Powell. "No sabemos cuál es el calendario y el tipo de reformas que vendrán y por lo tanto no sabemos cuáles pueden ser los efectos sobre la economía. No adivinamos, no especulamos, no suponemos", concluyó en rueda de prensa tras el anuncio de un nuevo recorte de tasas de interés en Estados Unidos.

Aranceles

Donald Trump prometió imponer nuevos aranceles, y eso podría impulsar nuevamente la inflación.

"El resultado de las elecciones reduce la posibilidad de un nuevo recorte en próximas reuniones" de la Fed, estimaron Samuel Tombs y Oliver Allen, economistas de Pantheon Macroeconomics.

Powell, elegido en 2012 por el presidente Barack Obama al Consejo de Gobernadores de la Fed, fue nominado para dirigir la institución en 2018 por el propio Trump.

Pero luego el mandatario republicano lo criticó con vehemencia por no bajar suficientemente las tasas en su opinión, aunque la Fed es una entidad independiente del Poder Ejecutivo.

Trump, a pesar de estos encontronazos, sostuvo en julio que podría dejar a Powell terminar su mandato, en 2026.

Economía resiliente

Los últimos indicadores sobre la economía estadounidense muestran una actividad económica sólida.

"De forma general, la economía estadounidense parece bastante resiliente y el mercado laboral sigue en muy buen estado", describió a la AFP Jim Bullard, expresidente de la Fed de Saint-Louis.

El crecimiento del PIB en el tercer trimestre decepcionó, pero sigue muy por encima de otras naciones desarrolladas, en un nivel de 2,8% anual.

La creación de empleo en octubre se ubicó en tanto en el nivel más bajo desde diciembre de 2020, pero los datos se explicaron sobre todo por huracanes y varias huelgas, en particular en Boeing.

Para Bullard, decano de la Daniels School of Business de de la Universidad de Purdue, la Fed logró un "aterrizaje suave" de la economía, esto es, contener la inflación sin recesión.

Fuente: AFP