Uruguay compra energía a Argentina y Brasil para disminuir costos de generación

Se trata de excedentes de generación que tienen disponibles los países vecinos, y cuyos precios van entre US$ 60 MWh y US$ 120 MWh, informaron a El Observador fuentes del mercado eléctrico.

Esas ofertas que ha tomado Uruguay resultan más baratas, comparado con los costos de producción de las centrales térmicas, y permiten disminuir el uso de esa fuente de generación que implica quemar gasoil y fuel oil.

La energía adquirida se utiliza para cubrir tramos puntuales de la demanda y es despachada antes que las unidades térmicas.

En lo que va del mes Uruguay importó 20,1 gigavatios hora (GWh) desde Brasil. La transferencia energética se hace por la estación conversora de Melo-Candiota, que permite un trasiego por una potencia de hasta 500 MW. En el caso de Argentina se llevaban comprados 47 GWh a través de Salto Grande.

Los costos variables de generación térmica son superiores y hoy se ubican en el eje de US$ 137 MWh para motores de Central Batlle, US$ 155 MWh para el Ciclo Combinado cerrado, y US$ 205 MWh para la central de Punta del Tigre, por ejemplo.

En lo que va del año el 36,5% de la demanda se abasteció con energía hidráulica, 33,2% con eólica, 14,9 con biomasa, 4,7% con solar, 4,4% con térmica, 1,9% con importación desde Brasil, y 4,4% con importación desde Argentina.

Con este tipo de operaciones, los países tratan de optimizar en términos globales sus costos de abastecimiento de la demanda aprovechando las disponibilidades de excedentes que puedan tener sus pares en momentos puntuales. En la medida que esa energía es más económica que las opciones que puedan tener disponibles en sus sistemas, hacen uso de las ofertas que se realizan diariamente.

Por ejemplo, en 2023 Uruguay importó energía eléctrica barata desde Brasil para reducir los costos de generación térmica y cuidar el agua, en medio de una fuerte sequía que golpeaba al país. En 2021 había ocurrido lo contrario, la interconexión eléctrica permitió que Uruguay realizara exportaciones récord a Brasil que se vio afectado por la sequía.

Los intercambios también se han dado con Argentina en los últimos años. Por ejemplo, el año pasado las ventas de UTE a ese mercado superaron los US$ 100 millones.