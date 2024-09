Uruguay exportó 16.000 vehículos por más de US$ 370 millones y a nivel interno registró máximo histórico

En 2023 también se observó el mayor valor de exportaciones del sector autopartista de los últimos cuatro años, que llegó a casi US$ 180 millones y que tuvo como destino prácticamente en su totalidad a Argentina y Brasil.

El crecimiento de la industria automotriz en Uruguay

El sector automotor uruguayo "experimentó un singular crecimiento sobre principios de la década pasada, cuando se consolidaron inversiones extranjeras tanto en el armado de vehículos como en la fabricación de autopartes", destacó el informe de Uruguay XXI.

Luego de que la empresa Lifan Motors anunciara el cese de sus operaciones en Uruguay en 2021, la producción uruguaya de vehículos se centralizó en Nordex, cuyas actividades se centran en procedimientos de soldadura, cataforesis, pintura y montaje de unidades para las marcas Citroën, Ford, Fiat, Kia y Peugeot. En esa línea, en 2022 se alcanzó el nivel más alto de producción de este siglo, con un total de 19.620 unidades producidas.

Desde Uruguay XXI resaltaron que las ventas de automóviles y utilitarios livianos "experimentaron un incremento significativo en los últimos años" y que en 2023 se alcanzó el registro más alto de ventas de los últimos cinco años con 57.592 unidades vendidas.

De acuerdo con el informe, algunos de los factores que impulsaron este buen desempeño fueron "los menores niveles de inflación, el tipo de cambio estable y la recuperación del salario real", los que estimularon las ventas en los últimos tiempos además de generar "buenas expectativas para los inversores del sector".

En este sentido, Uruguay XXI destacó el reciente anuncio del Grupo Santa Rosa de la incorporación de nuevas marcas a su portafolio, la llegada de unidades de la marca japonesa Mitsubishi y del grupo chino Great Wall.

ventas de autos .png Ventas de automóviles en Uruguay

"Además, esta perspectiva favorable se reflejó también en los datos de ventas al cierre de los primeros seis meses de 2024", período en el cual se vendieron 28.350 unidades (automóviles, SUV, minibuses y utilitarios), mientras que en el mismo periodo de 2023 fueron 25.943 operaciones de venta. "De mantenerse esta tendencia, se podría alcanzar un récord para este segmento en 2024", adelantó el instituto de promoción de Inversiones, Exportaciones de Bienes y Servicios e Imagen País.

Por otro lado, hubo factores regionales que también impactaron en la producción nacional del sector autopartista, como por ejemplo las inundaciones en Rio Grande do Sul que produjeron la detención de las actividades de ensamblado de vehículos, lo que afectó la producción de algunas autopartistas en Uruguay, como fue el caso de la producción de airbags.

"Asimismo, la competencia de los socios regionales y el impulso de políticas que los países implementaron para estimular el sector, generaron un contexto desafiante", según Uruguay XXI.

El empleo en la industria automotriz y autopartista

A diciembre de 2023, el sector automotriz y autopartista empleó a aproximadamente 4.000 personas y el 65 % correspondió a trabajadores dedicados a fabricar autopartes. En términos de distribución por sexo, el personal femenino representó el 42% del personal total empleado.

personal ocupado industria automotriz.png

De acuerdo con los datos de Uruguay XXI, "el empleo del sector aumentó en el período posterior a la pandemia del covid-19, acompañando los buenos niveles de producción de los últimos tres años (los más altos desde 2015). Asimismo, se estima que, por cada puesto creado, se generan tres puestos laborales indirectos".

Exportaciones del sector automotriz

En términos de ventas al exterior, el sector automotriz uruguayo exportó un total de US$ 550 millones en 2023, lo que implicó una disminución de 3% en comparación con el registro del año anterior. Las exportaciones de vehículos representaron el 68%, mientras que las ventas de autopartes constituyeron el 32% restante.

En cuanto a las exportaciones de vehículos, en 2023 se vendieron al exterior un total de 16.063 unidades que sumaron un monto de US$ 371 millones. Los dos destinos que concentraron el 86% de las ventas fueron Brasil y Argentina, "países con los cuales Uruguay tiene acuerdos de complementación económica que favorecen al sector", destacó el informe.

exportaciones vehiculos por empresa.png Exportaciones de vehículos por empresa

En particular, Brasil fue el principal destino de estas exportaciones, con un total de 11.716 unidades vendidas, entre las que destacaron las marcas Ford, Fiat, Peugeot, Kia y Citroën. Asimismo, en 2023 se comenzó a exportar a Brasil el modelo Fiat Titano y a Chile el modelo Peugeot Landtrek, cuyo ensamblaje se realiza en la fábrica Nordex de Uruguay, señaló el reporte.

Exportaciones de autopartes, el mayor monto de los últimos 4 años

En 2023, las exportaciones de autopartes totalizaron US$ 179 millones en 2023, lo que significó el mayor monto de los últimos cuatro años.

No obstante, de acuerdo con Uruguay XXI, el monto exportado por el sector autopartista uruguayo no ha alcanzado aún los valores que había registrado previo a la pandemia del covid-19.

Las exportaciones a Argentina (el principal destino) totalizaron US$ 99 millones, mientras que las ventas a Brasil (el segundo destino) fueron por un total de US$ 68 millones.

"El producto con mayor participación en las exportaciones en 2023 fue conjuntos y subconjuntos de arneses de cable, con exportaciones cercanas a US$ 68 millones, destinado en su totalidad al mercado argentino. Lo siguieron los airbags y cueros cortados para tapizados, cuyos valores de exportación alcanzaron US$ 41 y US$ 24 millones respectivamente. Casi la totalidad de los airbags se destinaron a Brasil. Respecto a los artículos para tapizados, fue también Brasil el principal comprador con una participación de 28%, seguido por Macedonia (20%) y México (6%)", detalló el informe.

Entre las empresas que tuvieron mayor participación en las exportaciones de 2023 se destacaron: Yazaki Uruguay SA. con exportaciones por US$ 67 millones, Joyson Safety Systems Uruguay SA., con ventas por US$ 43 millones, Bader International con colocaciones por US$ 24 millones y Fischer Stainless Steel Tubing Uruguay, con exportaciones por US$ 20 millones.