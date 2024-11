Uruguay exportó 55 vehículos por día en los primeros nueve meses del año

Las exportaciones de vehículos llegaron a US$ 339 millones en el acumulado de los primeros nueve meses con un incremento interanual de 18%. Los principales compradores fueron Brasil y Argentina con quienes Uruguay tiene acuerdos de complementación económica que favorecen a la industria.

manuel-antelo-nordex---db-29-jpg..webp Ensamblado automotriz Diego Battiste

Del total de este año, Brasil adquirió 13.583, con destaque de marcas como Fiat, Kia, Ford, Peugeot y Citroen.

Hay otro dato que se desprende de los informes oficiales, esta vez en los 10 primeros meses. En ese período, las exportaciones fueron por US$ 393 millones con crecimiento de 22%. La cifra superó las ventas de todo 2023 que habían llegado a US$ 371 millones.

Los vehículos fueron el principal producto vendido a Brasil con US$ 353 millones y suba interanual de 66%. Con ese desempeño, la industria automotriz superó a otros rubros tradicionales de exportación al país vecino como los productos lácteos o la malta.

Al cierre de setiembre, las ventas de autopartes totalizaron los US$ 127 millones con un descenso interanual de 3%. Uruguay XXI informó que Argentina fue el principal destino con US$ 65 millones y Brasil ocupó el segundo lugar con US$ 54 millones.

Los conjuntos y subconjuntos de arneses de cable fueron el segmento con mayor participación con US$ 46 millones, básicamente destinadas al mercado argentino.

Después estuvieron los airbags y cueros cortados para tapizados, con colocaciones por US$ 29 y 23 millones respectivamente. Casi la totalidad de los airbags se destinaron a Brasil, que también fue el principal comprador de artículos para tapizados con una participación del 51%. Otros mercados fueron Macedonia (21% del total) y Argentina (15%).

manuel-antelo-nordex---db-28-jpg..webp Exportaciones uruguayas a Argentina Diego Battiste

Entre los dos segmentos, vehículos y autopartes, la industria automotriz exportó US$ 466 millones en los nueve meses de este año con crecimiento interanual de 12. Las ventas de vehículos representaron el 73% del total, mientras que las de autopartes completaron el 27% restante.

Mercado interno

En el período relevado se comercializaron en el mercado interno 43.869 vehículos nuevos con un incremento de 8%, según datos aportados por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).

Para Uruguay XXI el incremento de las ventas se realizó en un contexto de estabilidad macroeconómica, un tipo de cambio estable y una oferta de mercado variada y diversa para atender las diferentes necesidades de los consumidores.

Añadió que distintas empresas y concesionarios del sector promovieron la llegada de nuevas marcas y una mejora de los servicios postventa para lograr que los compradores dispongan de una oferta más amplia.

-ine5989-jpg..webp Autos cero kilómetro Camilo dos Santos

Entre enero y setiembre de este año, Chevrolet fue el líder en ventas con una participación de 17% y 11.297 unidades. Luego se ubicaron Fiat con 13% y 9.595 vehículos y Volkswagen con 8% y 7.632.

El informe destacó que se continuó observando un aumento sostenido en la adquisición de vehículos eléctricos, que llegó al 8% de las ventas totales en el cierre de setiembre. El porcentaje equivale a 3.648 unidades, con una amplia mayoría de la marcha china BYD.

Puestos de trabajo

La industria automotriz contaba con una plantilla laboral de 3.948 personas en el cierre de 2023. El área de ensamblado de vehículos automotores tenía 1.214 trabajadores. En la de fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques había 149 y en el sector de autopartes eran 2.585 operarios.

El documento explicó que las inversiones en el ámbito nacional y el intercambio comercial con la región promovieron la creación de nuevos puestos laborales, tanto en el área productiva como en la distribución, locales de venta y servicios de mantenimiento vehicular.