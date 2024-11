Uso medicinal y consumo: qué pasa con la industria del cannabis en Uruguay

La industria del cannabis enfoca buena parte de la producción en las exportaciones con flores para uso medicinal y cáñamo para uso no médico . Además, el consumo recreativo regulado nuclea aproximadamente a 250.000 personas.

Añade que desde 2019 se verificó un incremento de las exportaciones. Ese año tres empresas vendieron 1,7 toneladas por US$ 3 millones.

En 2023 el número de compañías llegó a 27 y se colocaron en el exterior cerca de 25 toneladas de cannabis. Sin embargo, el monto exportado no varió y también fue de US$ 3 millones, con una disminución de 44% respecto a 2022. El descenso se debió, fundamentalmente, por el bajo nivel de precios con el que negociaron la mayor parte de los productos cannábicos.

El 83% de las exportaciones fueron de flores medicinales que totalizaron US$ 1,5 millones con una baja interanual de 66%. Pese al mal resultado anual se abrieron nuevos mercados como Australia, Nueva Zelanda, España, Brasil y República Checa. En los mercados más tradicionales, Alemania se colocó como el mayor comprador, mientras que las ventas a Portugal tuvieron un marcado descenso.

A su vez, las exportaciones de flores de cáñamo para uso no médico lograron ventas externas por US$ 1 millón, con un leve crecimiento interanual. La suba de la demanda de Estados Unidos, República Checa y Brasil explicó el crecimiento de ese rubro. Suiza siguió siendo el principal destino de las exportaciones de flores de cáñamo para uno no médico con una participación de 50%.

El documento expresa que en 2023 las flores representaron casi la totalidad de las ventas, aunque las exportaciones de medicamentos registraron una suba importante en relación a años anteriores. En el año se exportaron casi US$ 400 mil y entre enero y agosto de este año fueron US$ 240 mil.

1597074344626.webp Cannabis www.cplant.net

También se registraron los mayores volúmenes de exportación de semillas con 11,5 toneladas, principalmente hacia Argentina, pero además con ventas hacia España, Costa Rica y Paraguay.

Cannabis para consumo

Uruguay XXI recordó que el país legalizó la producción, comercialización y consumo de cannabis psicoactivo en diciembre de 2013. La estimación es que el consumo de cannabis para uso adulto es de entre 44 y 50 toneladas anuales con aproximadamente 250.000 personas.

Los registros del Ircca muestran que el mercado formal de cannabis alcanzaría al 36% de los consumidores.

Según la información oficial, el número de personas que figuran en el registro de farmacias creció 144% entre junio de 2018 y el mismo mes de 2023, pasando de 35.246 a 86.207 personas.

1687222455576.webp Cannabis Crédito foto: Flickr

El consumo en farmacias había permanecido constante y cautivo hasta 2022 frente a las alternativas que existen para acceder a cannabis. Sin embargo, durante el año pasado se observó un aumento marcado en el consumo, tanto en transacciones como en volumen vendido. De esa manera se alcanzó el máximo nivel desde que se utiliza la vía legal de venta.

“Se aprecia cierta confianza en cuanto a la compra en farmacias, por lo que podría esperarse un nuevo crecimiento para la próxima zafra”, dice el documento.

En diciembre del año pasado se registraron 19.730 adquirientes (compradores de al menos una vez) con un promedio de 15,2 gramos por persona. Eso representó un crecimiento de los adquirientes de 34,5% respecto al cierre del año anterior.

Cultivo de cáñamo

Hay 35 compañías autorizadas por el MGAP para cultivar cannabis no psicoactivo en un área de 335 hectáreas al aire libre.

El informe menciona que los cultivos están distribuidos en distintas zonas ubicadas en 10 departamentos. Aunque con una clara concentración en el sur y litoral. En Canelones hay 20 empresas (37% del total) que se dedican al cultivo de cáñamo, seguido por Colonia con el 20% de las compañías instaladas. Montevideo, pese a tener una sola empresa, es el tercer departamento con mayor área de invernadero.