Viajes a Argentina tuvieron fuerte disminución en el primer semestre del año

La situación se agudizó en los comercios fronterizos uruguayos, básicamente en Salto, donde la diferencia de precios entre ese departamento y Concordia llegó a 152%.

Cuando asumió Javier Milei aplicó una fuerte devaluación y la brecha comenzó a disiparse. Actualmente la variación es de 42%.

Al comienzo del año la brecha de precios disminuyó sensiblemente. Según el Indicador de Precios Fronterizos (IPF), que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) en Salto, la diferencia se había reducido a 97% en enero. La medición de marzo la ubicó en 50% (la más baja de los últimos cinco años) para avanzar hasta 59% en mayo.

Principales destinos

El segundo destino de los uruguayos fue Brasil con 365.182 viajes frente a 335.983 del mismo período de 2023. En este caso se verificó un aumento de viajes de 9%.

En total se realizaron 1.592.302 salidas de uruguayos al exterior en la primera parte de 2024 contra 2.338.314 del mismo período del año pasado, con un descenso de 32%.

La diferencia fue de 746.012 viajes. La disminución más fuerte fue en el segundo trimestre del año con 591.221 salidas menos (1.197.013 frente a 605.792) lo que representó una caída de 49%.

Luego de Argentina los principales destinos fueron Brasil, Paraguay y Chile.

Gasto de uruguayos en el exterior

Los uruguayos gastaron en el exterior US$ 788 millones entre enero y junio frente a US$ 949 millones de igual período de 2023, con un descenso interanual de 17%.

El gasto medio fue de US$ 995 en una estadía promedio de 6 días. En el mismo período de 2023 había sido de US$ 803 con una estadía de 5,2 días. El aumento del gasto interanual fue de 24%.

En el caso de Argentina, los uruguayos gastaron US$ 396 millones en el primer semestre contra US$ 597 millones de 2023. La baja del gasto interanual fue de 34%. El gasto medio en 2024 fue de US$ 358 para 4,8 días. Un año atrás había sido de US$ 317,5.

Turistas en Uruguay

En el período ingresaron 1.718.923 turistas a Uruguay frente a 1.977.000 del mismo semestre de 2023. La baja en la comparación interanual fue de 13%. La mayor cantidad fue de argentinos, seguidos de brasileños, paraguayos y chilenos.

El gasto total de los turistas fue de US$ 1.000,4 millones con mínima variación respecto a un año atrás cuando fue de US$ 1.018,5. El gasto promedio por visitante fue de US$ 992 para una estadía media de 6,3 días. En 2023 los turistas habían destinado US$ 974,3 para vacaciones de prácticamente la misma duración.

El principal destino elegido fue Punta del Este. Entre enero y junio de este año llegaron 384.258 visitantes al balneario con una baja de 11%. Un año atrás fueron 432.740.

Los principales rubros relevados fueron alojamiento, alimentación, compras y transporte. El método de alojamiento más utilizado fue el hotel, seguido por la vivienda propia y la vivienda arrendada.

La balanza turística de Uruguay fue positiva, con una mayor cantidad de turistas ingresados que de uruguayos de viaje en el exterior.