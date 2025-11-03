FOTON: eficiencia, potencia y sostenibilidad para la nueva logística

Ocho décadas de trayectoria y una fórmula que combina innovación, servicio y confianza llevaron a Homero de León a consolidarse como referente del mercado automotriz uruguayo. En los últimos años la empresa fortaleció su presencia en el segmento logístico a través de su alianza con FOTON, una marca que se distingue por su eficiencia y rendimiento, tanto en el transporte urbano como en el de larga distancia.

La línea de utilitarios FOTON ofrece una solución integral para las operaciones de distribución urbana, un segmento en plena expansión impulsado por el crecimiento del comercio electrónico y las nuevas demandas de última milla. “Son vehículos compactos, maniobrables, ideales para reparto, con bajo costo operativo y buena capacidad de carga”, explica Sebastián Grande, director general de Homero de León. “Además, las versiones eléctricas con cero emisiones permiten a las empresas mejorar sus costos operativos y reforzar su compromiso ambiental”.

El mantenimiento y la disponibilidad de repuestos son factores decisivos al momento de elegir una flota, y en este punto la compañía marca la diferencia. "Nuestra red de servicios oficiales garantiza atención en todo el país, lo que convierte a los FOTON en una opción eficiente y sostenible para la distribución urbana", destaca Grande. Esa estructura de respaldo técnico, sumada a una atención personalizada, le permitió a Homero de León mantener un crecimiento sostenido en un mercado cada vez más competitivo.

La propuesta no se limita a los utilitarios. La línea de camiones pesados de FOTON responde a las necesidades de quienes buscan potencia, confiabilidad y durabilidad para el transporte de carga y las operaciones de larga distancia. “Con motores Cummins de hasta 560 HP, transmisiones ZF y chasis reforzados, los camiones FOTON combinan fuerza, bajo consumo y un diseño pensado para rendir al máximo”, detalla Grande. Los modelos AUMAN C, D y R se ofrecen en versiones 4×2, 6×2 y 6×4, adaptadas a distintos tipos de terreno y exigencia. “Son camiones cómodos, seguros y resistentes, diseñados para trabajar con eficiencia y confort”, agrega.

FOTON CAMIONES NO USAR3 Modelo Auman D 1621 Foto: Homero de León

El dinamismo del sector logístico, impulsado por la necesidad de optimizar costos y avanzar hacia una mayor sostenibilidad, marca el pulso del mercado. Para Grande, el gran desafío pasa por combinar eficiencia operativa con sustentabilidad ambiental.

El año 2024 mostró un escenario favorable: las ventas de camiones y utilitarios crecieron impulsadas por los proyectos de inversión y el acceso a crédito, factores que estimularon la renovación de flotas. Homero de León acompañó esa tendencia con un crecimiento constante.

"La incorporación de camiones pesados a finales de 2024 nos permitió ampliar nuestra cartera de clientes y llegar a empresas del segmento a las que antes no teníamos acceso", explica Grande.

FOTON CAMIONES NO USAR2 Modelo Miler Foto: Homero de León

La irrupción de los vehículos eléctricos en el transporte liviano también marca una nueva etapa. Si bien su adopción avanza de forma gradual, Grande observa un impacto claramente positivo. “Los proyectos que fomentan el uso de energías renovables ayudan a las empresas a reducir costos y mejorar su eficiencia”, asegura.

Al decidir entre un vehículo eléctrico y uno a combustión, cada empresa debe analizar varios factores. “La autonomía, el costo de mantenimiento, el tipo de uso, los incentivos fiscales y el retorno de la inversión son claves para tomar la mejor decisión”, explica el ejecutivo. En ese punto, Homero de León se enfoca en acompañar al cliente con asesoramiento personalizado para ofrecer una solución a medida.

FOTON CAMIONES NO USAR1 Modelo Auman R 2546 Foto: Homero de León

La experiencia acumulada durante 86 años en el mercado permitió a la empresa sostener su liderazgo apoyándose en tres pilares: la mejora continua, la innovación constante y la excelencia en el servicio. “Son los valores que nos acompañaron siempre y que nos permiten generar confianza y seguir creciendo”, resume Grande.

De cara al futuro, Homero de León proyecta un crecimiento sostenido en el segmento logístico, impulsado por políticas de infraestructura, modernización del transporte y una creciente conciencia sobre la sostenibilidad. “El sector mantendrá un crecimiento firme, apoyado en la competitividad, la sostenibilidad y la integración regional”, concluye el director general.

Homero de León continúa su camino junto a FOTON, una marca que combina tecnología, robustez y eficiencia para enfrentar los nuevos desafíos del transporte. En un contexto donde la productividad y la sustentabilidad se vuelven estratégicas, la compañía reafirma su compromiso con ofrecer soluciones inteligentes que acompañen la transformación logística del país.