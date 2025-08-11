Dólar
/ Ediciones especiales / Brand Studio para Glasurit

Glasurit renueva su Centro de Entrenamiento Técnico en Uruguay

La marca de repintura automotriz de BASF inauguró un centro de capacitaciones para las personas que quieran actualizarse en las últimas técnicas y productos disponibles en el mercado

11 de agosto 2025 - 21:00hs
20250522 Centro de capatación Glasurit. Suplemento
Foto: Inés Guimaraens
20250522 Centro de capatación Glasurit. Suplemento
Foto: Inés Guimaraens
20250522 Centro de capatación Glasurit. Suplemento
Foto: Inés Guimaraens

Convencidos de que la capacitación continua es esencial para mantener y elevar los estándares de calidad y profesionalización en el servicio automotriz, Glasurit cuenta con Centros de Entrenamientos de primer nivel en todo el mundo, equipados con tecnologías de última generación para brindar formación técnica especializada para sus socios y clientes.

Uno de estos centros está ubicado en Uruguay, en su renovado local en el barrio Sayago de Montevideo. Allí los técnicos participantes podrán:

  • Formarse como técnico altamente calificado, capaz de realizar procesos de repintura más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
  • Actualizar conocimientos sobre innovaciones en productos, procesos y tecnologías de repintado automotriz.
  • Aprender a reducir tiempos y costos de reparación, mejorando la productividad de los talleres.
  • Garantizar resultados de máxima calidad, aumentando la satisfacción de los clientes finales.

“Esta renovación de nuestro local y la apertura del Centro de Entrenamiento es una muestra de la consolidación de la marca Glasurit en Uruguay. Nuestro equipo técnico y comercial local es el gran protagonista de esta renovación que nos posiciona como la marca con mejor servicio para nuestros clientes” dijo Martin Farinazzo, Gerente de Ventas Refinish Arg-Uy-Py-Bol

20250522 Centro de capatación Glasurit. Suplemento

Las nuevas instalaciones cuentan con equipamiento de última generación replicando las condiciones reales de trabajo, y asegurando una experiencia formativa práctica, moderna y orientada a la excelencia.

Una relación con valores compartidos

Esta renovación de Glasurit en Uruguay coincide con el año en que Ayax celebra su 80 aniversario y es un ejemplo de los valores y objetivos compartidos entre ambas empresas: calidad, innovación y compromiso.

20250522 Centro de capatación Glasurit. Suplemento

“Desde Glasurit nos enorgullece ser su socio estratégico y queremos felicitarlos en la celebración de sus 80 años de trayectoria, liderazgo y compromiso con la excelencia automotriz en Uruguay. Renovamos nuestro orgullo de acompañarlos en este hito, brindando soluciones y capacitación que impulsarán su sólido liderazgo y excelencia en el mercado uruguayo. ¡Felices 80 años, Ayax!” concluyó Farinazzo.

