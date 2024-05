El largo y engorroso camino que permitió identificar los restos de Amelia Sanjurjo

La lista oficial de la Secretaría de Derechos Humanos decía por junio de 2023 que había 39 desaparecidas cuyos restos aún no fueron encontrados. Del fémur hallado en el Batallón 14 y enviado al laboratorio forense en Córdoba, Argentina, se obtuvo un “perfil genético completo”.

Sin embargo, cuando los investigadores fueron a contrastar con el banco de datos, no lograron la coincidencia con ninguna de las muestras de familiares de 21 mujeres desaparecidas. De otras 12 no pudieron pesquisar porque la información eran insuficiente. Y de seis directamente no había muestras de familiares.