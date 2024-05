Identificado otro desaparecido de la última dictadura uruguaya: restos hallados en el Batallón 14 en 2023 pertenecen a Amelia Sanjurjo

Las autoridades uruguayas enviaron muestras al laboratorio de Córdoba del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) , pero los resultados genéticos de los restos no fueron vinculados con ninguna de las muestras de los familiares de los desaparecidos uruguayos que disponían.

En el último mes fueron enviados al laboratorio de antropología forense de Córdoba, en Argentina, 18 muestras óseas de familiares ya fallecidos de cinco desaparecidas cuya representación genética estaba incompleta, y otras muestras de sangre de familiares vivos de otras mujeres.

Una de esas desaparecidas es Amelia Sanjurjo, que, por información de contexto y el descarte de casos, figuraba como principal hipótesis.

¿Quién era Amelia Sanjurjo?

Amelia Sanjurjo Casal era una militante del Partido Comunista. Era la secretaria de organización de la seccional novena. No se le conocía involucramiento sindical. Y trabajaba en la editorial “Mundo Libro”, en la Ciudad Vieja.

Al momento de su secuestro tenía 41 años. Los testimonios indican que cursaba las primeras semanas de embarazo. Pero como el feto no forma los huesos hasta después de los cinco meses (antes son cartílagos), esos restos no sobrevivieron.

Leonor Albagli, amiga de Amelia, atestiguó que en el centro de detención clandestino La Tablada escuchó sus gritos durante las torturas hasta que un día dejó de oírla. Otro testimonio anónimo dijo: “La última vez, al parecer, la venían a buscar para llevarla al piso de arriba a la sala de torturas. Se resistió y fue golpeada. Se escucha una corrida de la guardia y gritos que pueden señalar el momento de su fallecimiento”.

Habían pasado cinco o seis días desde su secuestro. A la hermana, Carmen, un hombre que no se identificó le dijo por teléfono que su familiar había muerto a comienzos de noviembre.

“Un señor me llamó por teléfono y me dijo que a mi hermana la había matado. Yo pregunté: ‘¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?’. Él me dijo: ‘No le puedo decir más’. Y colgó”.

La ficha oficial de la Secretaría de Derechos Humanos dice que la detención de Sanjurjo Casal fue responsabilidad del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). Pero se desconoce quiénes participaron en la desaparición del cuerpo tras su muerte, presumiblemente en La Tablada.

Esa finca que fue mercado de carne y luego hotel, ofició de centro de detención clandestino durante la dictadura. Las investigaciones históricas señalan que Ricardo Blanco, desaparecido cuyos restos fueron encontrados en el batallón 14, estuvo secuestrado allí.