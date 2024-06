El precio local de la lana cayó hasta 25% durante la zafra que acaba de cerrar

En la última semana de actividad del mercado lanero australiano el Indicador de Mercados del Este (IME) bajó 1,3% y cerró la zafra 2023/24 a US$ 7,63 por kilo base limpia, en tanto los precios de la lana a nivel local cayeron entre 15% y 25%, según el diámetro.

El promedio de precio en la temporada fue de US$ 7,55 /kg, un valor 14% inferior al del año anterior.

Las referencias más altas, por encima de los US$ 8 por kilo, se registraron en diciembre y enero.

Uruguay exportó más lanas y menos carne ovina, con negocios que reportaron casi US$ 100 millones

Según productores y actores locales, las referencias de Australia ya no son necesariamente una guía para el mercado local, que para lanas finas depende de la demanda europea.

Lanas Merino y Corriedale

Lotes de lana Merino de 20 micras que el año pasado se comercializaban a US$ 6 por kilo vellón se sitúan hoy en el eje de US$ 4,5 por kilo.

En lanas Corriedale de 28 micras los precios que ya estaban en niveles muy bajos el año pasado, en el eje de US$ 0,80 a US$ 0,90 por kilo base sucia, este año ajustaron hasta los US$ 0,60 por kilo.

Si bien el volumen de exportación de Uruguay creció 35% hasta mayo, empujado por la demanda de lanas gruesas desde China, los ingresos generales bajaron 3% de acuerdo a datos de Aduanas procesados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL).

En el mercado australiano las lanas del extremo más fino corrigieron entre 5% y 8% a la baja, mientras que en el segmento Cruza y Corriedale, los lotes de 28 micras subieron 25% a lo largo de la temporada, algo que no se vio reflejado en los negocios realizados a nivel local.

De acuerdo a consignatarios y exportadores locales la inflación y las altas tasas de interés frenaron el consumo en los mercados de Occidente, mientras que la desaceleración económica en China influyó a la baja en la tracción desde el gigante asiático en la primera mitad de la temporada.

IME lana 28 06.jpg Mercado lanero. Blasina y Asociados

Cierre de zafra de lanas en Australia

En la última semana de remates de la zafra 2023/24 en Australia la baja de precios respondió a un incremento de la oferta y al fortalecimiento del tipo de cambio del dólar australiano, con una demanda más cautelosa.

Los tres principales compradores chinos se adjudicaron el 44% de las compras aprovechando el ajuste de precios en lanas Merino, mientras que los lotes de mayor diámetro mantuvieron la firmeza de sus valores.

Alrededor del 12% de la oferta fue retirada por productores que no convalidaron los valores ofrecidos.

En el balance de la temporada el organismo Australian Wool Exchange (Awex) informó que esta temporada pasó por el mercado un 2,6% menos lana que en la zafra anterior y las ventas representaron US$ 2.228 millones, una baja de 7,4% por la reducción del volumen y la caída de los precios.