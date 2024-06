Cómo se hizo una venta de 10.288 kilos de lana ultrafina del CRILU que generó satisfacción en el sector ovino

Cuando comercializar lana no es sencillo , dada la realidad de la demanda y de los precios, la cristalización de un negocio a nivel local causó especial satisfacción en el sector ovino y no solo en los directamente involucrados, tratándose de la venta por licitación de más de 10.000 kilos de lana ultrafina .

Datos CRILU.png

Lana adquirida por Estancias Puppo SA

La propuesta fue enviada a los operadores laneros y como resultado de la licitación se presentaron dos ofertas.

La adjudicación se realizó siguiendo con las bases estipuladas, y el resultado fue la adjudicación para la empresa “Estancias Puppo SA” por un valor de vellón US$ 7,93 y subproductos US$ 1,00 (precio en US$ por kilo base sucia).

De acuerdo con las propiedades textiles evaluadas, se puede considerar que se logró un producto diferenciado y de alto valor, resaltando y confirmado la posibilidad de producir estas lanas en las condiciones productivas de Uruguay.

En el contexto actual del mercado lanero internacional, se expresó, estos resultados son testimonio del poder de la cooperación entre el sector público y privado, y de la importancia de tener un compromiso entre todos para alcanzar metas comunes entre los productores y sus organizaciones de investigación e innovación.

20211014_160600.jpg Carneros de la raza ovina Merino Australiano. CRILU

Diferenciación y alto valor en el sector ovino

En los últimos tiempos, se indicó en un comunicado del CRILU, el mercado lanero internacional se ha caracterizado por los bajos precios obtenidos para todas las lanas, inclusive para las lanas superfinas y ultrafinas, más allá que estas siempre tienen mejores precios que otras lanas más gruesas.

En este contexto es que el CRILU sigue trabajando en conjunto con sus 84 productores, cogobernado y cofinanciado por los productores e INIA, donde los ingresos por la venta de productos y servicios (reproductores, carne ovina, lana y servicios tecnológicos, etcétera) son reinvertidos en su totalidad en el CRILU para cumplir con sus cometidos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) contribuyendo así a las políticas públicas y competitividad dirigidas hacia el sector ovino.

Dentro de estas inversiones, la venta de lana cumple un rol relevante.

Desde el CRILU se informó sobre un trabajo en el que se comparten vivencias, conceptos e imágenes de los consorciados sobre lo que significa este proceso de innovación para estos, sus familias y su entorno:

Embed - CRILU 10 años - Agosto 2021

CRILU: alianza público/privada creada en 2010

El CRILU es una alianza público/privada sin fines de lucro que fue creada en el año 2010.

El objeto fue coordinar y complementar capacidades entre productores, industria lanera textil y organizaciones científico/tecnológicas, para promover el desarrollo sustentable de la producción, industrialización y comercialización de lanas ultrafinas en el Uruguay, contemplando aspectos de innovación, competitividad, desarrollo de capital humano, integración y cooperación entre los actores del agronegocio, demanda de los mercados consumidores, desarrollo regional, de cuidado de los recursos naturales y de inclusión social.

Esta organización es cogobernada por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y los directivos electos por los productores consorciados de CRILU, entre ellos, el presidente del consorcio, Juan Carlos Tafernaberry.

La historia, objetivos, integrantes, misión y visión, plan estratégico, proyectos, resultados y logros alcanzados, el impacto socioeconómico y tecnológico alcanzado por esta alianza público-privada en sus primeros 20 años de trabajo conjunto pueden ser consultados en el portal web del consorcio y en las redes sociales Instagram (criluuy), X (@CRILU_uy) y Facebook (Crilu Uruguay).

Con la base del Proyecto Fino del Uruguay (1998-2010), el CRILU en su primera Fase I (2010-2022), contribuyó con una serie de logros para la cadena textil-lanera del Uruguay, entre los que se destacan:

Nuevo agronegocio para los ovinos a nivel nacional (las finas y superfinas). Paquete tecnología disponible y probado que aumenta productividad e ingreso de los productores en suelos con escasas alternativas productivas. Se cambio el perfil de la producción de lanas del Uruguay hacia escenarios más competitivos. Un impacto socioeconómico directos para 150 productores que generó más de 50 millones de dólares. Se generó una nueva innovación institucional en el sector agropecuario.

En esta fase participaron 42 productores.

A partir del año 2022, se fortaleció el consorcio en una nueva Fase II (2022-2028) con la incorporación de nuevos productores, siendo la mayoría de las regiones ganaderas más extensivas sobre campo natural del Uruguay, alcanzando 84 productores.

La visión, se puntualizó en el documento, es “contribuir al desarrollo sostenible de los productores de lana y carne Merino de alto valor agregado, mediante la investigación, innovación, desarrollo, articulación y cooperación institucional (público y privada), considerando las demandas de las cadenas de valor, el sector público, mercados y consumidores”.