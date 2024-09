A un año de la muerte de Silvina Luna, el recuerdo de sus amigos y el pedido que hizo la modelo antes de fallecer

En un homenaje que le hizo el programa argentino LAM, su amiga y colega Cinthia Fernández comentó que "Tenía la esperanza de poder salir de eso. Nos comentaba que viajó a un montón de lados, nos comentó un montón de médicos. Y era muy triste escucharla decir 'no tengo solución, el veneno que me pusieron y no elegí que me pongan, no me lo puedo sacar'. Su muerte me pegó mal porque el hijo de puta que le causó esto tiene el goce de vivir. La vida fue cruel y la gente fue cruel durante años".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1829674781223821330&partner=&hide_thread=false Cómo impactó la noticia de la muerte de Silvina Luna en sus amigos



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/Zs25bDpNoH — América TV (@AmericaTV) August 31, 2024

Su hermano, en tanto, comentó en el programa que el momento del fallecimiento de Silvina Luna fue "un momento de alivio y de tristeza porque es difícil tener a una hermana sufriendo tanto. Preferíamos un poco todos que se le termine el calvario este porque, las últimas semanas, era inhumano lo que tenía que resistir. Fue un poco esa sensación de 'ahora estás en un lugar mejor' y mucha tristeza porque la voy a extrañar".