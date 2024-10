Almodóvar vuelve a los cines: cómo celebrar la vida en La habitación de al lado

Porque la cinta, basada en la novela What Are You Going Through, de la estadounidense Sigrid Nunez, cuenta cómo Martha (Tilda Swinton), antigua reportera de guerra, decide morir después de que se le diagnostique un cáncer terminal. Pide a su vieja amiga Ingrid (Julianne Moore), con la que se reencuentra años después, que la acompañe.