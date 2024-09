De la TV a la campaña: los periodistas que abandonaron el oficio y pasaron a la política

El paso de periodistas y comunicadores a la actividad política no es inédito. Diferentes figuras de los medios de prensa han decidido en el pasado abandonar su actividad como periodistas antes de iniciar una carrera política , y lo que sucede en este período electoral no es diferente.

La noticia se suma a la llegada de Blanca Rodríguez al MPP después de su retiro de Subrayado, luego de 34 años al frente de la conducción del noticiero de Canal 10.

"Dejo los medios pero no me jubilo. Siempre digo que trabajaré hasta que respire. Tampoco es una renuncia, no renuncio a nada, simplemente cierro una etapa y empiezo otra que ya no será en los medios", dijo al despedirse de la conducción de Más temprano que tarde en Radio Espectador (810 AM).

Días después, dio su primer discurso en su nueva etapa de participación política, luego de ser presentada como candidata al Senado por el Espacio 609 en la Huella de Seregni. Entonces dijo: "Hasta ahora me he dedicado a hacer las preguntas y a partir de hoy me voy a dedicar a encontrar las respuestas".

Anteriormente fue Martín Lees, otro de los periodistas históricos de Subrayado, quien había decidido dar el paso hacia la política después de dar por terminado un ciclo como periodista y jubliarse de los medios.

En mayo Lees comenzó a trabajar como asesor del candidato a la Presidencia por el Frente Amplio Yamandú Orsi. Aunque no es su primera participación en política. En 2005 fue director de comunicaciones de la Intendencia de Canelones tras la asunción de Marcos Carámbula.

En las últimas horas también la comunicadora Yessy López, candombera y conductora del programa de VTV Pasión de Carnaval, anunció su candidatura a la diputación como parte de la lista 906 del Frente Amplio.

Esta nueva partida de experiodistas y comunicadores se suma así a figuras que dejaron atrás los medios para trabajar en diferentes áreas de gestión como la directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, María Inés Obaldía; el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo; la presidenta de InMujeres, Mónica Bottero; o la precandidata a la presidencia por el Partido Nacional, Laura Raffo.