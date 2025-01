El arte de manejar talentos: confidencias y lecciones de Federico Lauria, un manager de grandes ligas

Comenzó con una búsqueda constante, no solo en lo profesional, sino en cómo conectar con los artistas y sus necesidades Comenzó con una búsqueda constante, no solo en lo profesional, sino en cómo conectar con los artistas y sus necesidades

"Hay muy pocos casos posiblemente de un artista con un engagement y una penetración tan grande a nivel global como la de Bizarrap de alguien que no canta", distinguió el manager.

El manejo de egos, las largas conversaciones sobre emociones y las decisiones críticas son parte del día a día. "A veces me siento como un psicólogo, pero esa cercanía es necesaria. Con artistas como Bizarrap hemos tenido charlas de horas sobre todo tipo de temas. Es alguien intuitivo e inteligente, y trabajar con personas así es un aprendizaje constante".

El vínculo con los artistas no es solo profesional; se convierte en una relación profundamente personal. "Es un equilibrio entre gestionar sus carreras y entender sus procesos humanos. La salud mental es algo de lo que hablamos cada vez más, y tener espacios para acompañar es vital".

Por otra parte, reveló una curiosidad respecto a su trato con Nicki Nicole: "No me atiende nunca, ella es así. Solo me atiende si le hago videollamada porque ella sabe que es importante si le hago videollamada", contó.

Además, recordó el toque de Duki en el Estadio Bernabéu de España y lo distinguió como un "hito que va a tomar muchísima más dimensión con el tiempo".

Uno de los grandes logros de un manager es presenciar cómo sus talentos conquistan el mundo.

"No creo que haya un próximo Duki", sostuvo Lauria, quien distinguió a Milo J como "alguien para meterse a investigar" ya que posee un "talentazo".

El trabajo de un manager es mucho más que estrategia; es un arte que combina empatía, visión y dedicación absoluta. En sus palabras: "No se trata solo de gestionar carreras, sino de construir un legado que inspire a generaciones".