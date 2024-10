El descargo de Lucía Brocal luego de que Andrés Ojeda la llamara "psicópata": "Para ser el candidato de la salud mental hay que estar preparado"

"Ayer, durante la entrevista, le dimos la posibilidad de que explique por qué entendía que había una campaña en su contra. Fue una entrevista extensa y en un buen tono. Desde mi lugar de periodista entiendo que le repregunté sobre las cosas que entendía que no estaban claras y no tenían cierta coherencia con lo que él decía", explicó Brocal este viernes al aire.

CAMPAÑA ELECTORAL "Me tienen podrido": Ojeda dijo que no va a hablar más sobre la mujer que aparece cazando y que Lucía Brocal salió como una "psicópata"

El comentario de Andrés Ojeda sobre Lucía Brocal

El jueves por la tarde, Ojeda estuvo en el programa Al pan pan, de Radio Sarandí, donde al ser consultado sobre su supuesta novia estadounidense, Kelsey Clay, una mujer de la que se descubrieron videos y fotos cazando animales, se molestó. " No voy a dar más explicaciones sobre el tema. ¡Me tienen podrido! Me cansaron. Me usan todo en contra y aparte me inventan lo que no hay", dijo el candidato, que considera este tema uno de los puntos de la campaña sucia en su contra.

Ojeda agregó: "No voy a permitir que usen más gente de mi alrededor para joderme. Si quieren conmigo, todo bien. Con terceros, no. Se termina acá. Yo con buena onda le respondí a Lucía (Brocal) hoy, que en el fondo se moría por un título y salió a volantear por ahí como una psicópata".

El descargo de Lucía Brocal ante el comentario de Andrés Ojeda

Este viernes, Brocal respondió al comentario del candidato colorado y dijo "quiero ser bien clara: no tengo por qué soportar que nadie, pero menos un candidato a la presidencia, me trate de psicópata. Yo soy una periodista, yo pregunto. Si mis preguntas incomodan, esa no es mi responsabilidad, estoy haciendo mi trabajo".

"Para ser el candidato de la salud mental y el bienestar animal hay que estar preparado, no alcanza con repetir frases hechas y realizar spots. El periodista pregunta, el político responde. Si las preguntas no les gustan, no me den más entrevistas, pero yo no voy a dejar de preguntar ni de compartir las entrevistas que hago aquí", afirmó.

Brocal contó que este jueves recibió una llamada de Ojeda para pedirle disculpas, que también las hizo públicas a través de un posteo en la red social X (exTwitter).

Mala mía ese comentario. Las disculpas a @luciabrocal a quien aprecio y respeto. https://t.co/DIEFPTRuZU — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) October 17, 2024

"Mala mía ese comentario", escribió Ojeda. Brocal se refirió a ese posteo y dijo "Hay que tener cuidado, porque uno puede decir cosas muy graves, muy hirientes, y después dice 'mala mía'. Yo entiendo que la gente se equivoca, yo también me equivoco, y le acepté las disculpas y para mí es un tema que está cerrado", concluyó.