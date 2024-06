El relato de la periodista que sufrió un violento asalto en Malvín Norte mientras grababa un informe sobre inseguridad

"De mi lado, uno me empezó a golpear el vidrio , me dijo que saliera y que le diera todo", contó Betancur este miércoles en Algo Contigo (Canal 4).

"Me abre la puerta, ni siquiera reaccioné a cerrarla, forcejeé con él (...) me pegó en la cara para que soltara (las pertencias)", dijo la comunicadora a la que no le pudieron robar. "Fueron segundos, la Policía vino inmediatamente", dijo.