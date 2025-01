El sorpresivo romance de Floppy Tesouro: "A mi novio lo conocí en un evento solidario que conducía Pampita"

En un alto de producción de su nueva marca de mallas, la modelo y conductora conversó con El Observador: "Primer verano acá con mi novio Salvador y también con Moorea (la hija), así que primer verano de ensamble se puede decir y muy felices disfrutando mucho. Yo fui invitada por Pampita al evento de Asociar (ONG que ayuda a emprendedores en barrios vulnerables) en su momento y la vida me sorprendió con un gran amor, porque nunca me hubiese imaginado conocer a alguien en un evento solidario. Todo es cuándo tiene que ser así que [estoy] muy contenta. Ese día nos pusimos en contacto, me invitó a cenar y acá estamos, no nos separamos más desde hace siete meses y [estamos] con muchos proyectos y muchas ganas de disfrutar la vida juntos. Lo hablaba mucho con mis amigas. Hasta que no encuentre un compañero, una persona como yo busco, con las cualidades que yo busco en un hombre –a ver, nadie es perfecto– pero cosas puntuales, por ejemplo el compañerismo que para mí es fundamental. Hasta que no parezca alguien que me acompañe y que me cuide y me sienta que me enamoro, me quedo sola. Si yo estoy bien sola y además con un hijo nunca estás sola. Pero bueno, apareció Salvador y me sorprendió el amor. Muy contenta".