Esteban Valenti le pegó a Emiliano Cotelo por el vínculo entre Conexión Ganadera y En Perspectiva: "Quiso tratar a la gente de estúpida"

Cotelo emitió un editorial en el que dijo que se sentía "estafado", y aclaró que la única conexión entre Conexión Ganadera y En Perspectiva era que el fondo ganadero pautaba publicidad en las tandas del programa y aclaró que personalmente no tenía ningún vínculo con la empresa .

El historial de cruces entre Esteban Valenti y Emiliano Cotelo por Conexión Ganadera

En un momento de su editorial del lunes, Cotelo dijo que lo hacía en respuesta a las consultas de oyentes.

"Para ellos hablo; no para quienes en redes sociales hicieron circular acusaciones sin fundamento, elucubraciones maliciosas o lisa y llanamente inventos sobre mí y En Perspectiva". Ese comentario fue una referencia velada a Valenti, que desde su renuncia al programa ha lanzado dardos contra el periodista.

Valenti, que a lo largo de 2024 tuvo distintos episodios de alta tensión en el programa, anunció el pasado 24 de enero en X/Twitter: "Luego de 18 años no voy a ir nunca más a La Tertulia. Lo explicaré en su momento". Días después, Valenti dijo que su salida estaba vinculada a la situación de Conexión Ganadera, y acusó a Cotelo de ayudar a transformar a Carrasco en un "gurú del campo uruguayo".

"Usted fue perdiendo paso a paso su propia seriedad y equilibrio periodístico y volcando el programa hacia la derecha y hacia el gobierno. Ahora me entero que no fue por un cambio de convicciones políticas, totalmente comprensibles, sino de algo comercial e inconfesable", escribió Valenti en una columna en Uypress, el sitio que dirige.

Ante esos comentarios, Cotelo responidó en su programa. "Su desaparición de La Tertulia no tiene nada que ver con lo que él llama la 'explosión de los fondos ganaderos', sino con su forma de discutir e intervenir en la mesa a lo largo de los últimos meses y diría años", aseguró.

"Esa forma de Valenti de expresarse con especulaciones, sin pruebas, sembrando sospechas, era algo que él practicaba con demasiada frecuencia en La Tertulia. Llegando a señalar con nombre y apellido a los presuntos culpables de los hechos que él imaginaba, sin exponer los fundamentos que sostenían su acusación", explicó Cotelo.

Ahora, el cruce suma un nuevo paso con una columna publicada en Uypress por Valenti este martes.

La columna de Esteban Valenti contra Cotelo

En el texto, el publicista dice que "El desfalco de Conexión Ganadera tiene 4.200 damnificados, estafados y unos pocos beneficiarios, uno de ellos es Emiliano Cotelo".

Valenti dice que con su editorial del lunes, "Cotelo quiso tratar a todos los oyentes de En Perspectiva y a la gente en general de estúpidos y ese es una actitud muy grave".

"¿Qué otro medio de plaza contribuyó de manera tan entusiasta y constante, a través de entrevistas varias, inclusive por el lanzamiento de un churrasco, y otras iniciativas y de encubrimientos a transformar a Pablo Carrasco y sus socios en los gurú de la producción ganadera? Nadie, absolutamente nadie como En Perspectiva. Lo hizo hasta dar asco", escribió.

Luego de la muerte del socio de Carrasco, Gustavo Basso, en un accidente en la ruta 5, Valenti publicó en Twitter un posteo en el que especuló sobre si se trataba de un siniestro o algo provocado, uno de los elementos en los que Cotelo se basó para retirarlo de La tertulia.

Según Valenti, a Cotelo "no se le ocurrió mencionar en su editorial y explicar cual fue el motivo por el cual me llamó por teléfono a las pocas horas de un tuit en el que ponía en dudas el choque del Tesla 3 en la ruta 5 con Gustavo Basso al volante. Yo hice público lo que mucha gente pensaba, pero además llamé al vocero de la Fiscalía de la Nación, Javier Benech que me informó que las pericias del choque habían sido enviadas a la fábrica Tesla en los EE.UU. Ahora el choque forma parte de la causa de la estafa de Conexión Ganadera. Pobre Cotelo".

"Hasta ese momento no sabía que una de las tareas de Cotelo era cuidar la imagen en las redes de los integrantes de Conexión Ganadera y anunciarme por teléfono que Pablo Carrasco explicaría en su radio la situación. Nunca sucedió", agregó.

Más adelante en la columna Valenti dice que "cada día más evidente era el esfuerzo de Cotelo por apoyar al gobierno de múltiples maneras en su programa. Fueron muchos, realmente muchos oyentes más perceptivos que yo que me lo hicieron notar. ¿Tuvo algo que ver Conexión Ganadera?".

"Cuando termine el balance de Conexión Ganadera y sus colaterales (...) sabremos cuanto le costó a Conexión Ganadera su amistosa relación y sus asados con Emiliano Cotelo", concluye Valenti.