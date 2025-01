Valenti acusó a Emiliano Cotelo de transformar al director de Conexión Ganadera en un "gurú del campo uruguayo"

Según Cotelo, desde dicha publicación ya era "evidente" que Valenti iba a armar un "relato distorsionado de lo que pasó" . "¿Por qué digo esto? Porque su desaparición de La Tertulia no tiene nada que ver con lo que él llama la 'explosión de los fondos ganaderos', sino con su forma de discutir e intervenir en la mesa a lo largo de los últimos meses y diría años ", aseguró.

"Ese mensaje inicial me resultó indignante" , afirmó el periodista.

Este martes, en una editorial publicada en UyPress, el sitio que dirige Valenti, el publicista y analista político respondió a Cotelo y lo acusó de "olvidar cómodamente" situaciones que él aseguran haber sido desencadenantes para su salida.

"En su respuesta usted no tiene más remedio que reconocer los elementos fundamentales de mi explicación, que me llamó por teléfono, que fue para recriminarme mi referencia en Twitter a la cada día más dudosa muerte de uno de los socios de Conexión Ganadera, y que yo en ese momento, como la gran mayoría de los uruguayos, creíamos que era una empresa seria y no una estafa gigantesca que perjudica a más de 4.000 personas", comenzó Valenti.

"Lo peor de todo este episodio -que tiene otros antecedentes-, es cuando se mezclan periodismo, política, empresas y plata, sobre todo plata. Usted estaba desesperado en la llamada, no quería de ninguna manera que yo pudiera divulgar lo que estaba averiguando sobre el accidente y en particular sobre el alud que se venía encima al país, a miles de personas directamente afectadas por la estafa de Conexión Ganadera. Y en particular que se le venía encima a su entrañable amigo y algo más, Pablo Carrasco."

Valenti acusó a Cotelo de ayudar a transformar a Carrasco en un "gurú del campo uruguayo".

"¿Fue solo por periodismo?", cuestionó, para luego continuar apuntando a un "vuelco tenaz en defender" al gobierno de Luis Lacalle Pou, sobre lo que se extendió el publicista, que es un reconocido militante de izquierda.

"Usted fue perdiendo paso a paso su propia seriedad y equilibrio periodístico y volcando el programa hacia la derecha y hacia el gobierno. Ahora me entero que no fue por un cambio de convicciones políticas, totalmente comprensibles, sino de algo comercial e inconfesable. Cuando la plata pasa a ser la referencia fundamental, las consecuencias son catastróficas, no por mi exclusión del programa, sino por la traición a sus oyentes, que eran plurales y amplios."

"No sea cobarde, no es necesario, no se esconda detrás de los participantes en La Tertulia con los que tuve un debate serio y respetuoso. Y fueron realmente muchos a lo largo de 18 años. Por último, le aconsejo que adopte las medidas personales del caso, porque lo que no va a cambiar, es que el 1º. de marzo asume un gobierno del Frente Amplio, a pesar de todos sus esfuerzos y desvelos y de su entrañable Pablo Carrasco", concluyó.