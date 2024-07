"Fue muchísimo dinero": el mal momento que vivió un exintegrante de La Máscara con un mánager que lo estafó

“ Miguel Ángel Rojos, que era mi mánager en ese momento, era una persona con la que yo vivía prácticamente, trabajando todo el tiempo. Me estafó con muchísimo dinero. Me enteré cuando salía lo de telefé ”, comentó, en referencia a su "pase" a la televisión argentina, en 2023.

“Era como mi hermano, mi padre. Fue una decepción muy grande. Fue muchísimo dinero, pero no es por el dinero sino por la acción de esa persona cercana. Él prácticamente manejaba toda mi vida. Yo no sabía que tenía depresión hasta que me senté con una psicóloga. Hoy día siento que ese aprendizaje es por algo, pero fue un dolor muy grande. El dinero va y vuelve, pero la decepción de confiar en alguien tan ciegamente... Pero me siento tan bien ahora. Menos mal que se fue”, aseguró.