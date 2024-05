Fuerte cruce entre Martín Charquero y el presidente de la gremial de árbitros por Tenfield y la calidad de las cámaras del VAR

" Ustedes saben bien, la tienen muy clara, más allá de que a veces miran para el costado, que las herramientas tecnológicas no son del primer mundo" , dijo Álvarez. "Saben que vamos a ver una imagen y está pixelada, que vamos a buscar una cámara y ha desaparecido o no ha tomado mejores imágenes para definir o trazar líneas. Eso lo saben todos. Queda antipático decirlo, pero seguimos golpeando puertas para mejorar la tecnología y la tarea."

Charquero enseguida cuestionó la mención de que "se mira hacia el costado" y le pidió que explicara lo que había querido decir.

"He escuchado, o me han acercado material, que muchas veces se dice de posiciones que se toman para tomar decisiones, con imágenes donde las líneas no quedan claras. Estamos trabajando con ocho cámaras. En las jugadas de fuera de juego tenemos cuatro cámaras para tomarlas. A veces hacemos un zoom cuando se le pega al balón y se nos pixela la imagen", aseguró el árbitro, que además contrastó con lo que, según él, sucede en otras transmisiones internacionales: 20 cámaras en partidos de Conmebol y 40 para los mundiales.

"Conmebol no trabaja con 20 cámaras a no ser que sea una final. No hay un partido transmitido en Uruguay que tenga ni 15 cámaras, sin ser una final. Los partidos son a 8 cámaras porque es lo que Tenfield entiende que es para el partido. ¿Le has planteado a la AUF la posibilidad de que invierta un móvil extra con la calidad y el soporte que necesitan?", devolvió Charquero.

Ahí, la conversación empezó a subir de volumen tras la mención a la empresa que se encarga de las transmisiones del fútbol uruguayo, y en donde Charquero trabaja desde hace años.

"Trabajo en Tenfield hace un montón", dijo, "y conozco como trabajan mis compañeros. Tenfield televisa todos los partidos del fútbol uruguayo, los televisa con la cantidad de cámaras que considera. Antes de criticar a la empresa para la que laburo, y que conozco el esfuerzo que se hace, lo que haría es que si los árbitros no se sienten conformes con el soporte técnico que hoy en día les da la empresa, lo que tendría que buscar la AUF es darle a ustedes lo que necesitan. Es muy difícil pedirle a un camarógrafo que está para su transmisión, y a Tenfield que obviamente prioriza su producto, que arme una filmación exclusivamente para el VAR."

"Vos me están hablando con nombre y apellido, yo no nombré a nadie. El camarógrafo es un trabajador, pero acá tenemos estadios que no llegan a los cuatro metros de altura. Y vos sabés por qué, pero no lo has dicho", siguió Álvarez, que luego aseguró que le han mencionado que no existen andamios en esos estadios de baja altura para que los camarógrafos tomen una imagen adecuada de la cancha por que "tienen que contratarle un seguro a cada trabajador".

"Me lo transmiten los mismos trabajadores. A vos te lo deben haber comentado, seguramente", continuó.

"La empresa no deja regalado a los muchachos que están ahí arriba", contestó Charquero, en referencia a los andamios. El contrapunto siguió en esa tesitura, hasta que Álvarez zanjó con un "seguí defendiendo a la patronal", que molestó a Charquero.

"Defiendo a mi empresa y a mis compañeros. En todo caso el que defiende a la patronal a veces sos vos, Yimmi", contestó.

"Me llamás para entrevistarme y no me dejás hablar. Yo no hablé de compañeros, hablé de tecnología y de condiciones para trabajar. ¿Sabés qué pasa Martín? Vos estás haciendo una campaña últimamente que va en contra de la herramienta (el VAR) por diferentes cosas, algo en lo que no me voy a meter".

"Te equivocás de persona. Soy recontra pro VAR, estoy a muerte con el VAR", aseguró el periodista.

"Últimamente no te escuché decir eso", siguió el árbitro.

"Soy recontra pro VAR, te estás confundiendo de persona y está bien, todos nos podemos equivocar. Pero es exactamente lo opuesto", cerró Charquero. La conversación con Álvarez luego bajó la intensidad y derivó en otros asuntos con el ingreso a la charla del periodista Oscar Bello.