Jimmy Castilhos luego de su divorcio de Carlos Perciavalle: "Muchas veces pensé en morir"

Si, a mí me mostró algo muy desagradable de Carlos honestamente, de él, me mostró algo desagradable, pero soy una persona que gracias a Dios no conozco el rencor, no conozco el odio, no conozco la envidia, sí conozco lo que es trabajar muy duro, sí conozco la amargura de la tristeza de soportar injusticia. Si iba a una conocida cadena de hamburguesas, me paraban y de decían: usted no tiene vergüenza lo que le hizo a Perciavalle. Pero en base a lo que los medios muestran la gente se hace una idea y un trabajo de toda una vida en un plumazo parece haberse terminado. Pero acá estoy señores la resiliencia es parte del ser humano y acá estoy. Hay personas que me han preguntado: '¿Qué pasaría si te encontraras a Carlos?'.

¿Si te cruzás con Perciavalle hoy o en algun evento que harías?

A mí me encantaría, porque te voy a contar que desde que se firmó el divorcio nunca más vi a Carlos Perciavalle, nunca más me atendió el teléfono, no habla de mí en las entrevistas como que yo no hubiera existido, como que fuera un tropezón en la vida que hay que olvidar. Yo también cometí ese mismo error de repente de habernos casado, cuando deberíamos haber seguido como amigos, pero no lo considero un error de vida, me encantaría juntarme con él. Si lo encontrara ahora le daría un gran abrazo. Le deseo lo mejor, que este bien de salud, que se arreglen sus problemas con la casa, que se haga justicia, que tenga luz, que puedan entrar las máquinas a cortar el pasto, que todo lo que está pasando ahí es bastante complejo y que él pueda ser feliz. Porque cuando una persona es feliz nunca deja sin trabajo a otra, sobre todo si supuestamente lo amaste tanto. Si vos amas no perjudicas, si amas no haces daño.

¿Tanta exposición te dejo sin trabajo?

Sí por supuesto.

¿Hubo alguna inacción por parte de Carlitos?

Alguna inacción o alguna acción, yo creo que el entorno de Carlos, es más tengo pruebas de eso, de cosas que yo iba a hacer acá en Punta del Este y me llamaron personas para decirme: mirá sabes Jimmy, vamos a dejarlo para más adelante porque la productora o los managers, o el equipo que ahora está surroundings (alrededor) Carlos no quiere que vos estés. Y dice que si vos venís a trabajar acá, él no trabaja y por lo tanto como él ya lo había arreglado con ese canal, de alguna manera para hacerlo en esa web, me quedé sin trabajo. En eso. Porque gracias a dios tengo mucho para hacer. Eso no se hace señores.

¿ Volverías a trabajar con Perciavalle?

La verdad que sí, me gustaría. Te voy a contar, quizás él no esté preparado, yo creo que sí, disculpa mediante, pero creo que cuidaría más de él. El tiempo que Carlos estuvo conmigo no solo como amigo, como pareja o como equipo de laburo, de trabajo, Carlos estaba espléndido. Basta con ver para atrás los archivos, de toda nuestra recorrida impresionante en Buenos Aires, en toda la Argentina, todo el Uruguay, lo que fue todo durante un año y medio mi trabajo con él y creo que justamente me dedicaba mucho a cuidarlo como producto, además de como ser humano, que lo adoro. Creo que lo cuidaría un poco más de lo que lo están cuidando y no le llenaría tanto la cabeza, no lo enloquecería para que me tuviera odio a mí y me dañara de alguna manera, porque es una persona poderosa, sin lugar a dudas.