Karina Vignola anunció su separación luego de las filtraciones de audios: "Estoy solterísima"

"Hemos formado una familia ensamblada en la que todo funciona y fluye. Todos nos queremos mucho, con el respeto de yo ser su compañera y él ser mi compañero", había dicho en su momento.

"Cero responsabilidad emocional": qué dicen los audios sobre la separación

La relación no terminó en los mejores términos, según se explicita en el un audio de Vignola en el que asegura que su exnovio "desapareció".

"Estuve bien complicada con este señorito que desapareció de un día para el otro. Cero responsabilidad emocional", dice Vignola en el audio, que está dirigido a un grupo de amigas al que accedió El País.

"Para colmo, ahora también me está cagando económicamente, porque adquirimos compromisos juntos de los que tenemos que hacernos cargo los dos, y sin embargo él desapareció. Le mando mensajes, lo llamo y no contesta. Es tan cobarde, porque además no le da al tipo para no ser tan cagón y atenderme, y decirme 'mirá, flaca, no me interesa, hacete cargo vos, no me rompas más los quinotos', y listo. Pero ni para eso le da", dice la comunicadora en el audio.