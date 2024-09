Laura Bardier, directora de Este Arte: "Un sistema que solo promueve artistas u obra que solo se mueve a niveles muy altos no es sustentable a largo plazo"

¿Este cambio de mentalidad que asumen es un fenómeno global?

No, es nuevo, no existe en ningún otro lugar. Este Arte siempre ha sido punta de lanza. Otras ferias han tenido presentaciones similares, pero no con este modelo. Creemos en el apoyo del digital. Es un plan de tres años para incrementar el uso del digital, pero no en forma de entretenimiento o por una cuestión de moda, sino específicamente pensado para resolver problemas y funcionar en apoyo a la venta y el trabajo de las galerías en la promoción de sus artistas. Es una manera de desarrollar un proyecto realmente híbrido donde lo presencial también es importante, porque requiere levantar el nivel de ese artista elegido. Además, serán todas obras inéditas, que no se han presentado en otro lugar. Obviamente, con algo de flexibilidad, porque hay galerías que se presentan con artistas históricos, pero en el caso de artistas vivos que estén trabajando hoy por lo menos el 99% de las obras tienen que ser inéditas. Eso demuestra un compromiso de las galerías en participar, en el sentido de que las obras están siendo producidas en este momento para el público de Este Arte.

¿Cómo se nutren año a año de esa relación con el público de la feria?

Este Arte, comparado con otras ferias del mundo, es un proyecto a escala humana. El diálogo con el público siempre ha sido parte intrínseca. Este Arte evolucionó, creció y se modificó en base a las necesidades e intereses del público. Cuando estábamos en el Centro de Convenciones de Punta del Este fue una experiencia excelente y tenía un rol, una razón de ser. La visión de lo que es una feria de arte no se conocía en los primeros años. Al mudarnos a ese lugar, le dio un aire de negocio y profesionalismo. Se demostró que en Este Arte se vende y la gente está para hacer negocios. Las galerías son emprendedores. Grandes, pequeños o medianas, pero son empresas.

¿Ese aspecto ha sido uno de los que la feria ha ayudado a configurar en el sistema del arte nacional? La idea del negocio.

Sí. Hace diez años cuando empecé los periodistas por ejemplo no sabían que era un coleccionista, un curador, pero no solo ellos, el público tampoco. Había mucho desconocimiento de cómo funciona el mercado del arte. Durante muchos años hicimos charlas para mostrar la función de las galerías, porque es un modelo de mercado en el cual una galería apoya a un artista y se compromete y lo acompaña en su carrera, lo impulsa a participar en residencias, becas, premios, colecciones privadas, exposiciones. Una buena galería hace a la construcción de un artista. Ese modelo que no existía antes de Este Arte, nosotros lo hemos fomentado. Existía más el modelo de galerista que compra obra y la revende, que está muy bien también, o existe el remate. La feria nace con el objetivo de dar opciones. Antes de su creación la mayoría de los compradores de arte en Uruguay compraban obra en remates de artistas hombres fallecidos, y está bueno tener otras opciones. Artistas que estén vivos y no sean necesariamente hombres. Y en eso de dar opciones, hay que ir cambiando. Este año, otra de las iniciativas que creamos es un jurado, un comité de selección. Son coleccionistas, no son galeristas. Normalmente en las ferias los jurados son galerías. Pensamos que lo mejor para incentivar y fomentar era invitar a seis coleccionistas, compradores, filántropos. Todos han venido casi todos los años a la feria y han comprado, así que no solo conocen el proyecto y la plataforma, sino también al público.

¿Cuáles son los principales cambios del sistema del arte luego del establecimiento de Este Arte?

Hay un antes y un después con Este Arte. Gracias a la feria hay nuevas galerías, personas que antes no coleccionaban porque no sabían que era una opción, o no coleccionaban arte contemporáneo porque no sabían dónde encontrarlo, ahora lo hacen. Creo que una de las contribuciones más importantes que la feria ha dado a la cultura de Uruguay es la idea de que se puede. Yo vivo en Nueva York y cuando empecé me decían que en Uruguay no se podía porque no había escala, artistas, galerías, coleccionistas. Y yo decía que por eso mismo había que hacerla. Uno de los temas fijos en la prensa cuando se habla de las ferias de arte es la cantidad de millones de dólares por lo que se vendió una obra. Las noticias pasan por los récords. Y a mí eso nunca me interesó, esto no se trata de los números, de cantidad, sino de calidad. Nosotros tenemos un récord que ninguna otra feria en la historia de las ferias en el mundo tiene. Y todas las galerías que han participado en Este Arte en todos estos años han vendido obras. Eso es lo importante para mí. No es simple crear un mercado, y lo que hicimos es eso. Las galerías que nos han acompañado son muy intrépidas y no se asustan de la aventura.

Hay un sistema de coleccionismo aceitado hoy en Uruguay, entonces.

Sí. Pero hay una diferencia. Una manera de definir a un coleccionista es una persona que compra cosas que no le entran en la casa. Que tiene varias casas y un depósito lleno de obras. Pero en realidad no es necesario eso, o ser millonario para ser coleccionista, se trata de ser comprador de arte. Nosotros fomentamos a los compradores. Tenemos personas que compran en la feria que tienen mucho dinero, pero desde el principio me interesó que esa persona que, por ejemplo, tiene en el estudio una impresión o una copia de un Cezánne pueda tener la obra de un artista nacional, que puede costar lo mismo al principio, y al mismo tiempo está apoyando la carrera de alguien. Y esa es una de las cosas que hemos cambiado, un cambio de mentalidad a la que hemos contribuido. A veces hay un sobreuso de la palabra coleccionista, y eso inhibe a muchas personas y no compran. Pero no se trata de eso.

¿Ejercer el coleccionismo es sustentar a artistas para que puedan vivir de eso?

Exacto. Y si vos comprás solo artistas que venden a veinte millones de dólares, no estás contribuyendo con el sistema del arte, sino a cuatro personas que se benefician de ello. Y eso está bien, pero Este Arte quiere fomentar la sustentabilidad del sistema del arte. Un sistema que solo promueve artistas u obra que solo se mueve a niveles muy altos no es sustentable a largo plazo, no se continúa en el tiempo. Una de nuestras misiones es esa sustentabilidad, no solo ecológica, sino también social, un proyecto que ayude a crear comunidad. Y la sustentabilidad económica, desde todo punto de vista. Este arte ahora es una fundación sin fines de lucro, pero más allá de eso me interesa que se sostenga. Y me interesa que las galerías que vienen no pierdan dinero.

Este Arte en 2025

La feria Este Arte tendrá lugar entre el 4 y el 7 de enero en el Pavilion Vik de José Ignacio. La primera jornada es por invitación, mientras que del 5 al 7 estará abierta al público entre las 17 y las 22 horas.

A lo largo de las tres jornadas habrá charlas, presentaciones especiales y visitas guiadas, además de la entrega de los dos premios que este año se incorporan al cronograma de la feria.