Lionel Ferro: "En Uruguay hay muchos Márama y muchos Rombai que en algún momento van a explotar"

Desde que conocí Uruguay por primera vez que vine a vacacionar, hace como ocho años, me atrapó. Me atrapó la magia de ustedes los uruguayos, tienen esa energía tan linda y siempre me dieron mucho amor. Como que en las redes sociales siempre está la gente Uruguay comentando, siguiéndome. Cuando vengo y siempre me encuentro con gente de Uruguay que me siguen, que están ahí, así que muy contento, muy feliz del apoyo y del amor.

¿También grabaste una canción con una fan que se llama Agustina en nuestro país?

Agustina (Espina) estuvo en el Got Talent Uruguay, me comuniqué con ella, me mandó un mensaje y era muy fanática de la serie (Soy Luna), terminé llamándola para hacer una canción y darle una mano en las redes y hacer algo relindo. La verdad que estuvo fantástico hacerla con ella y conocerla, cumplirle un sueño también que era cantar una canción conmigo, que ella me miraba en la serie hace mucho.

¿Hay nivel en los músicos de Uruguay para proyectarse internacionalmente?

Yo creo que si. Hay una escena en la música de Uruguay que en algún momento va a explotar. estuvo explotada en algunos años con Márama, con Rombai, Fer Vázquez, Agus Padilla, ellos son los pioneros y en un momento fueron furor y salieron. Pero hay muchos Márama y muchos Rombai, que en algún momento van a explotar, yo estoy conociendo de golpe muchos artistas que digo, como dicen ustedes: 'Que salado', que salado los artistas que hay en Uruguay. Se tendrían que apoyar más, armar más comunidad y salir ahí a conquistar el mundo, porque tienen todo para romperla.