Los 10 minutos del bien: los recomendados de la semana de Picnic!

Por eso en esta edición te propongo que cada día te tomes 10 minutos para dar gracias y para darte las gracias. No es simplemente un ejercicio inocente de bondad, sino un ejercicio simple que reconecta las partes de nuestro cerebro que se dejan fácilmente acallar por estos días de furia.

Los estudios han confirmado que practicar la gratitud tiene beneficios para la salud física y mental. En esto se basa el llamado ejercicio de las “Tres cosas buenas”, que solo requiere de diez minutos al día durante una semana para concentrarte en aquello por lo que estás agradecido. Según el Greater Good Science Center de Berkeley , el ejercicio implica seleccionar tres cosas positivas que te sucedieron durante el día (puede ser algo tan cotidiano como el cielo bien azul de estos días) describirlas en detalle y agregar una razón de por qué cada una impactó en tu jornada. Me reí a carcajadas con una amiga, caminé unas cuadras respirando tranquila, mi hija me dio un abrazo sin palabras, cociné una delicia para la cena y todos la disfrutar, el café de la tarde estaba delicioso y pude escuchar los sonidos de la naturaleza.

Es bien sencillo y puede ayudarte a reconectar con la realidad. Solo hay que escribir esas tres cosas que te salieron bien o que te hicieron bien en el día; es importante escribirl, dicen los científicos de Berkeley, y tal vez la mejor hora sea antes de acostarse. Es probable que mientras escribís te inunde una oleada de negatividad, al estilo de para qué hago esta pavada con todo lo que tengo que hacer, pero seguí al menos durante una semana. El miércoles que viene me contás a ver qué efecto tuvo. Soy Carina Novarese y te deseo una linda y agradecida semana.

Para ver

Vidas Pasadas. Una de las mejores películas de 2023 se puede ver ahora en Netflix. Vidas pasadas es una historia de amores pasados y amores presentes, de cómo la vida se va tejiendo de relaciones. Nora y Hae Sung son dos amigos de la infancia que se separan después de que la familia de Nora emigra de Corea del Sur. Décadas más tarde, se reencuentran con nuevas vidas, y comparten 24 horas, en este filme que estuvo nominado el Oscar como Mejor Película Mejor Guión.

Gladiador. 24 años después del exitazo de Gladiador, de Ridley Scott, llegó a cines Gladiador 2 , del mismo difrector. Ya se puede ver en Uruguay y Nico Tabarez dice que ofrece todo lo que uno espera : sangre, acción y espectáculo. Confieso que cada tanto me encanta ver este tipo de películas, por la historia, los personajes, la época y la acción rabiosa, incluyendo muchas venganzas. Así que la veo en el cine. En este caso se suman una verdadera constelación de estrellas, entre ellos Paul Mezcal, Pedro Pascal y Denzel Washington. Dato: Mezcal es el hijo del gladiador original (Russel Crow) y, además, nieto de Marco Aurelio.

Duna. Para los fans de Duna, que ya va por la segunda película y tendrá al menos una tercera y está basada en los libros de Fran Herbert, se acaba de estrenar en MAX Duna La Profecía , una serie que relata la historia de una parte de ese mundo que es la hermandad Bene Gesserit, la misma que miles y miles de años después integra la madre de Paul (interpretado por Timothée Chalamet). Sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen mientras luchan contra fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y establecen la legendaria secta. Recién empecé a verla porque soy fanática de Dune; luego les cuento si me prendo.

El Chacal. Otra serie nueva que viene precedida de expectativa es El Chacal, que ya se puede ver en Disney. Eddie Redmayme es un francotirador de élite, un asesino altamente entrenado, que mata a cambio de una tarifa. Después de un ataque a un político de alto perfil, le ofrecen su trabajo más arriesgado, que podría pagarle la salida de ese mundo. A esa altura ya es perseguido por Bianca, una oficial de inteligencia británica experta en armas de fuego, y así comienza un juego del gato y el ratón que recorre Europa y que deja al descubierto otras fuerzas.

Para disfrutar

Jazz. El 25 de noviembre hay Homenaje al Jazz en El Mingus . El lunes 25 será la noche de Joni Michell, con doble función a las 20 y a las 22 hs.

Anillos. La Orquesta Sinfónica del Sodre presenta El Señor de los Anillos y otras leyendas norteñas , un concierto que incluye dos suites de la música escrita para la trilogía cinematográfica, así como música de otros dos compositores nórdicos: el finlandés Jean Sibelius y el noruego Edvard Grieg. El concierto cerrará con los tres Nocturnos para orquesta de Claude Debussy. El sábado 23 de noviembre a las 20 hs en el Auditorio del Sodre.

Juegos. El CCE cierra el año con la última jornada en la azotea de Jueves jugados, que se hará el jueves 28 de noviembre de 18:30 a 21:30. A cargo de Party Games está dirigido a jóvenes y adultos y habrá una selección de juegos ágiles, rápidos, con reglas sencillas y mecánicas ligeras. Entrada libre.

Presidente. Esmoris candidato se despide con su Acto Final en el Teatro Solís , el sábado 23 de noviembre. Junto con su Banda de Votantes Solitarios, esta es su última campaña y lo festeja con un gran espectáculo musical, acompañado de artistas, músicos y comediantes. A las 20 hs, en la Sala Principal.

Cocineros. Hoy miércoles 21 hay cita de lujo con la gastronomía en 1921 , el restaurante del hotel Sofitel. El chef ejecutivo, Maxi Matsumoto, recibe a Vanina Canteros y Natalia Suesca de Manzanar Restaurante. Juntos desarrollarán un menú de seis pasos con vinos de bodega Cerro Chapeu. Desde las 20 hs.

Lector. Hay una muy interesante aplicación de celular (para iOS y Android) que se convierte en tu lector personal, ya sea de libros o de cualquier texto como una noticia que no tuviste tiempo de leer pero que podés escuchar en el viaje de casa al trabajo, por ejemplo. Tenés que descargar ElevenReader y una vez creás tu cuenta podés cargar documentos o directamente pegar el link de un artículo que querés que te lea. Antes elegí la voz, que puede ser en español o en inglés. La estoy probando.

Cine al aire. Hoy miércoles 20 hay función a cielo abierto de El perro que no calla de Ana Katz, en la explanada de Cinemateca , con entrada libre. Es una película que drama y comedia, con situaciones que van desde lo más natural posibles hasta virar hacia lo impensado o inesperado. A las 20 hs.

Entusiastas. El sábado 30 hay cooking show en la bodega Familia Dardanelli, a cargo de Kinoto Studio. La propuesta es disfrutar del atardecer con degustación de nuevos vinos y show de cocina de la mano de Erika Valecillos. Comienza a las 18 hs (Camino de los Molinos 3242, Montevideo) y acá tenés más datos , incluyendo la opción de traslado.

4 bodegas. Para dar cierre al mes del enoturismo, el sábado 30 de noviembre podés disfrutar de la visita a cuatro bodegas emblemáticas de Montevideo, un recorrido que suma a Ángel Fallabrino, Familia Dardanelli, Santa Rosa y Bodegas Carrau. La salida es desde Tres Cruces en el Shuttle Bodegas Sube y Baja, a las 10 hs y podés pedir más datos por el 096 121 591. Solo cuesta $ 300.

Paella. Agendate el sábado 6 de diciembre para ir a Piriápolis a disfrutar de la tradicional Paella Gigante , una fiesta de sabores que cumple un cuarto de siglo, y que además suma espectáculos en vivo, como el de Bahiano, la voz legendaria de Los Pericos.

Escucho

Juan Luis Guerra fue el gran triunfador de los Grammy latinos y se lo merece de acá a la China. Su último disco, Radio Güira, es de nuevo una colección de poesías, pero esta vez a puro ritmo de merengue. Te desafío a que te mantengas inmóvil al escuchar La noviecita . El uruguayo Jorge Drexler también fue premiado, en esta edición por Canción del año por Derrumbe . Acá podés leer sobre los ganadores.

Cazacuriosos

Dibujo. Son bastante torpe dibujando, pero probé el método Loomis para dibujar rostros, y no es que haya creado un obra de arte, pero funciona. Acá podés ver los pasos.

Macro. ¿Cómo funciona una lapicera? ¿Cómo es un grano de sal? ¿Cómo se ve la fibra de un churrasco con mucho zoom? Todo esto se puede ver en la cuenta de Instagram de un joven fotógrafo alemán especializado en tomas macro.

Hielo. ¿De qué color es el hielo? Blanco, transparente, azul? Haga sus apuestas, pero acá está la respuesta.

Montevideo. Me fascinan las múltiples miradas que todos podemos tener de la ciudad y, en particular, la del arquitecto y fotógrafo Germán Fernández, quien en su cuenta de Instagram . En sus fotos la lluvia no se padece, se disfruta. Y los Ginkgo Biloba se redescubren.

Europa x 25. Conde Nast Traveller's, una de las revistas de viajes más prestigiosas, eligió 25 lugares que recomienda visitar en Europa . Hay de todo y seguramente descubrirás lugares de los que nunca escuchaste hablar, como el valle Ahr en Alemania (vinos y naturaleza) o Arrábida en Portugal o County Clare (Irlanda). También hay lugares de los que sí escuchaste hablar pero que tal vez no visitaste, como las playas de Albania, hermosas y con precios de alojamiento muy convenientes.

Paraná: un nuevo espacio gastronómico multidimensional

Paraná. Hay un nuevo lugar en la Ciudad Vieja y vale la pena visitarlo y probar sus propuestas y delicias. Se llama Paraná y es el nuevo laboratorio de experimentación de la talentosa Mónica Bonilla, que decidió recuperar una vieja casa para convertirla en una alquimia de taller, planta de elaboración, lugar de eventos y todo lo que se le ocurra a su mente creativa. Abre el lunes 25 y en principio habrá almuerzos de 11 a 15 hs, además de café y cosas ricas para take away en la mañana y en la tarde, hasta las 18 hs. La idea de Mónica es hacer al menos dos talleres de cocina por semana y eventos en la noche.

