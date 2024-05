Milagros Costabel, la uruguaya becada por la Universidad de Harvard, contó cómo cambió su vida a tres años de su viaje

"Estoy casi a un año de graduarme y no puedo parar de pensar en cuánto cambié, en tres años pasé de estar trabajando en casa a estudiar en un país que nunca estuvo en mi radar. Hablo inglés a tiempo completo, hasta en mis sueños, y aunque me acostumbré a la comida de Estados Unidos (hasta el punto de extrañarla cuando estoy lejos), sueño con los sánguches de miga a diario", bromeó la estudiante.

"Cuando llegué a Harvard usaba bastón. La verdad los primeros meses fueron terribles, me perdía a cada rato y me costaba sentirme cómoda en un lugar tan grande, tan complejo. Pero llegó Indio", relató en referencia a su perro guía al que conoció de una forma particular: el animal la salvó de ser atropellada por un conductor alcoholizado.

"Nunca me imaginé tener un perro guía, para mí era algo de las películas, y ahora no puedo imaginar mi vida sin uno", agregó.

El proyecto laboral de Milagros Costabel para sus vacaciones

La uruguaya reveló hace algunos días que durante los próximos meses, que son los del verano en el hemisferio norte y por lo tanto, sus vacaciones, los pasará en Praga, en República Checa, en una pasantía para la principal organización de ese país encargada de la asistencia y el trabajo con refugiados.

Con ese objetivo en el horizonte, Costabel contó que en estos meses en la universidad "hay días en los que estoy escuchando una clase y me acuerdo de mi yo de hace 10 años en el liceo, y me cuesta conectar eso con mi yo de ahora. A veces leo sobre Harvard y pienso...'sería fantástico estar ahí' y después me acuerdo que lo estoy. Me vuela la cabeza eso aún hoy".

"En estos 3 años me perdí en países que no eran el mío, aprendí que la cultura de Estados Unidos va más allá que las películas, salí de mi zona de confort 1000 veces, la pasé mal, pero también sentí tocar el cielo cuando las cosas iban bien; y aprendí...aprendí como nunca", contó en un hilo en X.

"Ahora que el final del camino está más cerca que del principio, no puedo dejar de imaginarme a mis padres el año que viene cuando (ojalá) vengan a mi graduación y vivan un poco del surrealismo que vivo a diario", concluyó Costabel.