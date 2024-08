Mora Godoy: "Cuando bailé con Obama, el hombre más poderoso del mundo, era simplemente un hombre disfrutando del baile"

De paso por Uruguay mientras visitaba las instalaciones del Hotel Enjoy de Punta del Este, donde realizará su espectáculo el próximo 6 de setiembre y en la Sala Nelly Goitiño del Sodre en Montevideo, donde se presentará el sábado 7 de setiembre, conversó con El Observador: "Que lindo que es volver a Uruguay, siempre me reciben tan bien acá, ahora coordinando varios temas para volver con La Máquina Tanguera, espectáculo que hemos presentado en muchos escenarios y recoge historias de tango, mi propia historia y los momentos mas lindos y emocionantes que he vivido de la mano del baile y del universo del Tango".

Es muy loco, soy egresada del Teatro Colón, hice toda la carrera como bailarina clásica y un día se presentó el maestro Astor Piazzolla, creo que fue la última función que hizo en el Colón. Un día histórico, porque fue un show maravilloso y durante el ensayo, me escondí en un palco y escuche algo que era una locura, era como la música clásica en formato Tango y en tres minutos. Escuché un sonido bien del Río de la Plata, pero que tiene un dejo de música clásica. De hecho en todas la filarmónicas del mundo se estudia a Piazzolla. Ahí me picó el bichito y cuando terminé el Colón, empecé a estudiar Tango, y al poco tiempo me ve Miguel Zotto y me contrata para su espectáculo Tango X 2.

¿Y luego vino tu participación en el canal Solo Tango?

Me eligen como imagen de la señal que se transmitía a todo el mundo, por tanto las primeras clases que vieron en todo el planeta, fueron las mías con Osvaldo (Zotto), y paso a ser muy conocida dentro del mundo del tango, también muy envidiada (risas). Fue un puntapié que me permitió montar mi propia escuela y fijate que fue la primera escuela de Tango que abre una mujer en la Argentina.

¿En este espectáculo haces un recorrido de tu historia con los principales hitos del tango?

Este espectáculo lo produje después de la pandemia, y comienza con el tango Volver de Carlos Gardel y Le Pera. Era el volver a la vida luego de algo tan doloroso, y mientras voy bailando por el escenario se proyectan imágenes de todos los espectáculos y números que he hecho en todo el planeta, es un recorrido por los principales artistas que le han dado al género ese toque mágico. Y también los momentos en que bailamos para el G20, el presidente de China Xi Jinping, Barack Obama, Vladímir Putin, Donald Trump, Emmanuel Macron, por nombrar algunos.

¿Ese baile con Obama, el hombre más poderoso del planeta, fue fuera de protocolo?

Si claro, una locura. Fue en la visita oficial que hizo a la Argentina, lo miré al Presidente Obama y lo invité a bailar, mi compañero de baile hizo lo mismo con su esposa Michelle. Obama un caballero que aceptó bailar, le dije que yo le seguía, que era la forma del tango donde la dama sigue al caballero y fue mágico, en ese momento el hombre más poderoso del mundo, era un persona simple bailando y disfrutando. La noticia dio la vuelta al mundo, salió en todos los noticieros, ese baile fue tapa de diarios, incluso esa foto en la que estoy bailando con Obama, estaba en un cuadro en la Casa Blanca.

El Tango te posibilita un encuentro hermoso con la otra persona, es un romance de tres minutos que se improvisa, que no precisa de palabras y se baila, maravilloso.

¿ Vas avenir a dar alguna clase a Uruguay?

Me invitaron a dar clases en el Sodre, pero también me gusta dar clases a grupos y principiantes. Empecé a dar clases para todo el que quiera aprender, hacerlo simple, porque no me gusta que se vayan enredados, sino que disfruten desde lo básico.

¿Una vez comentaste que tenias un proyecto para que el tango integre la educación pública y se enseñe en la escuela?

Totalmente, porque es uno de nuestros acervos culturales, tengo varios proyectos armados para que sean tratados y aprobados y es como hablarle a una pared, es una falta de decisión y de respeto a nuestra cultura, no solo desde lo estatal, también desde el ámbito privado. Nací en una casa donde se escuchaba tango y folclore, donde se amaba la cultura popular de mi país, eso queda está en tu adn, el tango es una forma de expresión artística que nos representa en todo el mundo.