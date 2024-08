Núbel Cisneros tiene su propia cumbia y la bailó en vivo en Subrayado: "Es viernes y el cuerpo lo sabe"

Algunos segundos después empezó a sonar la música en el estudio. "Ya me vi el pronóstico de hoy, y si lo dice Núbel se que no falla", se escuchó en el piso de Subrayado. Enseguida, a instancias de los conductores, Cisneros empezó a bailar al ritmo de la música.

"Los personajes importantes tenemos esto", bromeó el meteorólogo, y luego pasó a explicar la situación: "El grupo Lira es un grupo musical uruguayo. Ellos llegan a mí con un tema que se llama El pronóstico, y aunque a ustedes les parezca mentira, ese tema es cortina del pronóstico del tiempo en un canal argentino. Entonces vinieron acá y me pidieron una mano para hacerlo", relató.

La banda uruguaya Lira le dedicó la cumbia "El Pronóstico" a Nubel Cisneros y el meteorólogo la escuchó en Subrayado Tarde. pic.twitter.com/yb3YFcMDqI — Subrayado (@Subrayado) August 30, 2024

En la canción original no hay mención a Núbel Cisneros, y en cambio la letra dice: Ya me vi el pronóstico de hoy / y terminaremos los dos en la cama / cuando salga el sol / hacemos como que no paso nada.