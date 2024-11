Sale Calderón, entra Onaindia: la Comedia Nacional presentó a su nuevo director para los próximos tres años

" Este no es un punto más en el curso de una carrera profesional . Para mí es un sueño, un sueño que inicié en mi adolescencia, porque uno de los primeros libros para adultos que leí, un novelón de Eduardo Mallea, que se llamaba Simbad, el protagonista dirigía una compañía de teatro. Y a mí me pareció que no había nada más fascinante que ese destino", comenzó el nuevo director de la Comedia.

20241108 José Miguel Onaíndia. Presentación nuevo director de la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

"Pasaron muchas décadas y ustedes permitieron que ese sueño se hiciera realidad, y por eso estoy sumamente agradecido. El más oriental de los poetas argentinos, Jorge Luis Borges, escribió este poema: Lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras: los astros y los hombres vuelven cíclicamente. Este poema se llama La noche cíclica y es un largo poema donde Borges ilustra su teoría sobre la circularidad. Y a mí me parece que esa teoría de la circularidad se aplica acá, a este momento", dijo, haciendo referencia a que el primer director de la compañía había sido otro Calderón, Carlos, y que fue luego sucedido por el argentino Orestes Caviglia, junto a icónica Margarita Xirgú.

Onaindia también hizo referencia a otro pasaje de ese poema de Borges, en el que refiere a "un lugar en el mundo" en el que el autor siempre termina, extrapolado en su caso a las salas de teatro, en torno a las que ha estructurado su carrera.

Entre otras cosas, Onaindia ha sido en Uruguay coordinador del Instituto de Artes Escénicas, director artístico del Auditorio del Sodre y asesor del Departamento de Cultura de la IM.

"En el mismo poema, Borges sigue: No sé si volveremos en un ciclo segundo como vuelven las cifras de una fracción periódica; pero sé que una oscura rotación pitagórica noche a noche me deja en un lugar del mundo que es de los arrabales. Para mí, esos arrabales son un teatro, un teatro que puede ser de Montevideo, de Buenos Aires, de Madrid, que son las ciudades en las que más tiempo paso, pero que siempre han sido, junto con las salas de cine, los templos laicos donde me formé, donde recibí mi educación sentimental y estética, y por eso, para mí, volver y tener esta posibilidad de dirigir un elenco me lleva a esa pulsión permanente que me deja casi todas las noches en una sala frente a un espectáculo. El primer lenguaje que aprendí fue el lenguaje de las artes escénicas y el audiovisual, antes de ir al colegio y aprender el lenguaje escrito".

20241108 José Miguel Onaíndia. Presentación nuevo director de la Comedia Nacional. Foto: Inés Guimaraens

Onaindia, que en argentina también tiene una vasta trayectoria al frente de instituciones culturales como el Instituto Nacional del Cine y Audiovisual Argentino (Incaa) —lo dirigió entre 2000 y 2001, un período fermental para el Nuevo Cine Argentino—, habló también de su decisión de ser un ciudadano uruguayo y adoptar al país definitivamente.

“Esa posibilidad que tiene Uruguay de vivir en la diferencia, en la tolerancia, es lo que a mí me decidió ser uruguayo por adopción. Creo que en un mundo que se acerca cada vez más a las grietas, a los odios y a las confrontaciones, eso es un valor enorme que tiene este país", concluyó.

El director saliente, a su vez, aseguró que siente alivio de dejar el cargo en manos del argentino, con quien trabajó de cerca en los últimos tres años.

"Estoy feliz de saber que él será el próximo director. José Miguel estuvo los tres años de gestión trabajando con nosotros en el consejo artístico, o sea que muchas de las ideas que a veces le ponía la cara yo nacieron de la mente, del apoyo y de gestión suya. Esto no un premio, un reconocimiento para él, sino que es justamente logro de él. Por suerte te enamoraste de esta ciudad, del teatro de esta ciudad, y lo defendés como defendés a los directores y a las directoras de Teatro Independiente y a sus obras", dijo Calderón.

Onaindia, que fue el elegido para este nuevo cargo por el Departamento de Cultura de la IM entre tres candidatos que fueron seleccionados previamente por el elenco —el catalán Josep Miró y el inglés Dan Jemmett—, asumirá el 1 de febrero de 2025. La última obra que dejará programada Calderón será Dulce pájaro de juventud, de Tennessee Williams, dirigida por el también argentino Alejandro Tantanián y protagonizada por el actor de La sociedad de la nieve, Enzo Vogrincic.

Actualmente hay dos obras de la Comedia en cartel, Fuenteovejuna y Madre ficción, al tiempo que se prepara un cierre de año titulado Un poco de belleza, por favor —en honor a una frase icónica del actor Levón Burunsuzián— que incluirá varias actividades.