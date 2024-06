"Todo tiene un límite": Daiana Abracinskas denunció que una mujer la agredió a la salida de la final entre Aguada y Peñarol

Diana Abracinskas

La comunicadora y abogada Daiana Abracinskas denunció en un video publicado en su cuenta de Twitter que una mujer, a la salida de la segunda final de la Liga Uruguaya de Básquetbol entre Aguada y Peñarol, la insultó y "le faltó el respeto" al decirle que "defiende violadores".

La situación se da algunos días después de que Abracinskas protagonizara un tenso cruce con la politóloga y especialista en género Soledad González en el programa de Canal 10 Polémica en el bar, hecho que tuvo repercusión en redes sociales y que, según dice la propia abogada en el video, ha provocado que la estén insultando en ese ámbito desde "hace varios días".

"Todo tiene un límite. Desde hace varios días vengo siendo agredida por redes sociales, lo cual no me importa. Pero ahora saliendo de la cancha de Aguada, luego de hacer mi trabajo, vino una persona que me encantaría que se identifique, porque ella sí me conoce a mí pero yo no sé quién es ella", comenzó Abracinskas, que este jueves participó como es recurrente de las emisiones que la empresa Tenfield hace del básquetbol uruguayo.

"No solo vino groseramente a insultarme y a faltarme el respeto, porque ella se definió como abogada y feminista y dijo que lo mío era un asco y una vergüenza, que defiendo violadores, que soy algo que no la representa, lo cual no me molesta porque no intento representar a nadie. No tengo por qué seguir sufriendo la agresividad y la violencia. Le volví a decir lo que dije en otras oportunidades: ¿esa es la forma en la que ustedes pretenden terminar con la violencia, incentivándola, viniendo a buscar a otra mujer para agredirla?"

"'Nunca te vi en el juzgado mugrienta, te vi en otros lugares' (le dijo la mujer). Sí, por supuesto, he recorrido muchos lugares y me enorgullezco porque por eso soy lo que soy. Pero no tengo por qué aceptar más falta de respeto de este tipo de mujeres que son muy pocas, pero gritan mucho, y que pretenden acallarnos a todas. Me encantaría que si alguien de todas las personas que iba caminando y que escuchó lo que esta 'señora' dijo, porque de señora tenía poco, más allá de maleducada y grosera, sabe el nombre lo agradezco, porque tengo intenciones de denunciarla", siguió. "Hay que ponerle un freno al avasallamiento, a todas aquellas que nos intentan callar, a aquellas y aquellos, a los que pensamos distinto, los que no quieren un Estado de derecho, y que piensan que topeteando, insultando y llevándose por delante a la gente pueden lograr la razón", concluyó Abracinskas en el video. Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DaiAbracinskas/status/1798913438556766567&partner=&hide_thread=false Insólito y muy lamentable tener que vivir estas situaciones de violencia por las llamadas "sororas".

Se fue insultando, haciendo gestos qué hablaban a las claras de su odio y violencia.

Hay que poner un freno a quienes no nos quieren dejar ser libres y opinar. pic.twitter.com/Vn3UOSZnOB — Dra. Daiana Abracinskas (@DaiAbracinskas) June 7, 2024 El cruce en Polémica en el bar Abracinskas y la politóloga González se cruzaron en una edición de Polémica en el bar del último viernes, en la que se abordó la ley de violencia basada en género. En el programa, la tensión fue en aumento entre la invitada y una de las panelista luego de que en cierto momento de la charla Abracinskas interrumpió a la experta para hacerle una pregunta. Allí, la invitada levantó la mano y le respondió: "¿Me dejas terminar de hablar?". La abogada le dijo que simplemente le hizo una pregunta, mientras que González le pidió, nuevamente, que la dejara terminar de hablar. Mientras la experta en género hablaba la forma en la que se desarrollan los casos por violencia de genero, la panelista aseguró que su explicación era un error y dijo que "desconoce el proceso". Palabras que fueron ignoradas por la invitada siguió con su explicación. La politóloga continuó mencionando las ventajes, en su opinión, sobre la ley original y nuevamente Abracinskas le hizo otra pregunta. "¿A cuántas audiencias de Juzgado especializado fuiste?", dijo. Consulta que fue nuevamente ignorada por la experta en género. Posteriormente, en otro momento de la charla, la abogada afirmó que González estaba dejando de lado partes del informe que citaba y la acusó de "omitir la realidad". "Eso que usted está haciendo es violencia y la mayoría de las personas que pregonan por la paz, lo que hacen es fomentar ese tipo de violencia", dijo sobre la forma en la que argumentaba la politóloga contra el panel, ignorándolos y realizando acusaciones. La tensión fue en aumento hasta que la politóloga defendió la reparación con 12 sueldos que se prevé derogar para las víctimas de abuso sexual. Sobre esto punto, Abracinskas recordó que para todos los demás delitos, los casos se tramitan por la vía civil. "Te matan a un hijo y tenés que ir por la vía civil", dijo. González le respondió con ironía: "Le estás cuidando el dinero a los violadores. Me parece muy bien, Daiana. Es una buena declaración", le dijo entre risas. Estás palabras de la experta en género causaron la molesta en la abogada. "Eso muestra lo que sos Soledad, te agradezco porque vos hablaste por vos misma, que triste. Estas son las personas que pretenden que no haya violencia en la sociedad. Con ella no hablo más. Es una atrevida", dijo. Tras estas palabras la conductora de programa, Patricia Madrid intervino para darle nuevamente la palabra a la invitada para que terminara de explicar sus ideas. Al final del programa, continuaría el clima tenso. "No me faltes el respeto", le dijo González a la abogada. "El respeto me lo faltaste vos al decir que yo cobro para los violadores. Yo apoyo la cabeza en la almohada y duermo muy tranquila. Vos no sé. ¡Una atrevida!", respondió la panelista.