Twisters, una sacudida sensorial que va más allá del cine de puro entretenimiento

"La película celebra -dice Edgar-Jones- cómo las personas, cuando nos unimos, realmente podemos ayudarnos unos a otros. El aspecto comunitario de esta película es lo que creo que es más hermoso, cómo puedes formar una familia dondequiera que estés".

Unas palabras con las que coincide Powell, quien apunta cómo en Twisters también se pone de manifiesto que las personas se pueden convertir "en las mejores personas" después de un desastre.

Y es también éste actor (Top Gun: Maverick o Anyone But You) el que ha vivido en primera persona los efectos de un tornado.

"Lo viví cuando era niño, pero no estábamos tan cerca como en la película -bromea-. Tenía 9 años y recuerdo la sensación de estar en peligro (...) es algo que te deja una huella emocional, pero ahora veo que hay tanta gente en el mundo que vive tornados o huracanes o terremotos, y pienso que es una reacción natural ante la naturaleza".

Así que, por este motivo, el actor texano cree que esta película es "universal".

En concreto, la película cuenta cómo la excazadora de tornados Kate Cooper, a quien le cambia la vida tras una devastadora experiencia con uno de estos fenómenos, vuelve a sus orígenes tras recibir la llamada de su amigo Javi, quien quiere probar un nuevo sistema de seguimiento y análisis de tornados.

Pero de repente aparece Tyler Owens, un 'youtuber' caza tornados, que le abre los ojos del verdadero interés de Javi. A partir de aquí estalla esta trama de altas dosis de adrenalina.

Una trama que continúa la del filme de 1996, donde Helen Hunt y Bill Paxton se meten en la piel de dos cazadores de tormentas que viven una serie de peligros al perseguir tornados.

En cuanto a los efectos especiales de la película -que ha tenido un presupuesto de alrededor de 185 millones de euros- es Edgar-Jones (La guerra de los mundos o Normal People) la que explica cómo fue la forma de rodarla.

"En realidad estábamos allí, en Oklahoma, durante la temporada de tormentas, no estábamos frente a una pantalla verde la mayor parte del tiempo. Estábamos conduciendo, siendo atacados por escombros, máquinas", reconoce.

Así lo asevera sobre cómo fue el rodaje de esta cinta con guion de Mark L. Smith y Michael Chrichton, donde también han seguido las "locuras" del director, cómo la de rodar escenas en las que una persona entra dentro de un tornado y sale de él.

"Quería que realmente vieras en tiempo real cuánto de rápido y de dañino puede ser un tornado", concluye.

