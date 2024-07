Un gran brunch, mucho para ver y vinos uruguayos: los recomendados de la semana de Picnic!

Para algunos es un rincón de la casa, para otros es un árbol en un parque o una caminata por la costa o simplemente un café mirando a la nada. A veces es un momento de silencio , mi territorio liberado favorito, ese del que tantas personas huyen porque no siempre es cómodo enfrentarte a tus propios pensamientos, sobre todo a esos que no compartís con nadie.

A menudo siento que esta búsqueda cada vez la realizan menos personas. Es frecuente que los niños y jóvenes digan (como dijimos todos alguna vez), “estoy aburrido”. Y es frecuente, ahora, que los padres salgan corriendo a armarle un programa al niño aburrido. Mis tardes de verano “aburridas” de la infancia fueron fabulosos territorios liberados que, ante todo, grabaron en mi mente la necesidad de seguir buscándolos.

Soy Carina Novarese y te agradezco la compañía en el Pícnic! de hoy.

Cocina y más. El peliculón La pasión de Dodin Bouffant pasó por el cine muy rápidamente en Uruguay, pero ya se puede ver en Amazon Video y la recomiendo enfáticamente. Es un filme que incluye la comida, pero cuyo protagonista es la pasión entre un hombre y una mujer a quienes los une el amor por la cocina en su más hermosa expresión. Ambientada en la Francia del siglo XIX, la trama gira en torno a Dodin, un chef consumado que comparte su amor por la gastronomía con su pasión por Eugénie, su musa y colaboradora en la cocina. Cada movimiento culinario es pura seducción.

Música. Mon Laferte, te amo, es el documental que se estrena mañana en Netflix sobre la cantante chilena. El retrato íntimo de una artista que atravesó una infancia dolorosa, para luego convertirse en un pilar de la música hispanoamericana. Espero este filme con expectativa, porque admiro el arte y la pasión de esta artista. Acá te dejo otros estrenos de Netflix de estos días. Y te regalo una de las canciones más icónicas de Mon Laferte, Tu falta de querer : “ Ven y cuéntame la verdad / Ten piedad / Y dime por qué, no, no no, oh / ¿Cómo fue que me dejaste de amar?”

Campeones. El documental Second Chance Champions (que se puede ver por Paramount) sigue el viaje de un grupo de atletas mientras intentan ganar una medalla en los Juegos Mundiales de Trasplantes, unas Olimpíadas para personas que han dado o recibido trasplantes de órganos.

Boliches. El 4 de agosto se presenta Nelson Pino en el Solís con el espectáculo Buenas noches, Montevideo , un concierto bajo la dirección musical y piano del maestro Álvaro Hagopian, con una orquesta de 10 músicos en escena, recreando los "boliches" del Montevideo de ayer y de hoy. A las 20 hs, en la sala principal, entradas desde $400.

Saxos. La Banda Sinfónica de Montevideo comienza gira barrial en agosto con SEIS SAXOS, un espectáculo con la presencia de seis talentosos saxofonistas y un percusionista. El repertorio incluye obras de grandes compositores como Ruben Rada, Astor Piazzolla, Eduardo Mateo, Juarés Lamarque Pons y más. La entrada es libre y acá podés ver el calendario y los lugares dónde se presentarán. La primera cita es en el Centro Cultural Florencio Sánchez, el martes 13 de agosto a las 20 hs.

Versos. Guarida tiene un agosto con mucha movida cultural. El centro y librería tendrá un Slam de poesía el 9 de agosto. Además, propone una noche de Versos, vinos y velas para el 23 de agosto, en el que escritores y poetas podrán leer a micrófono abierto, a la luz de las velas y con un vinito. La entrada es gratuita, con aforo.

Dim Sum. Son esas delicadas empanaditas orientales, hechas con una fina masa y diversos rellenos, generalmente al vapor. La novedad es que ahora las podés aprender a hacer en Uruguay. La profesora Marina di Paula te lo enseña en este agosto asiático. El taller es el viernes 9 de agosto en Sinergia Design, a las 19 hs, y te podés inscribir por www.mdpaula.com . El menú se completa con char siu bao de hongos y verduras, bao de calamar frito, pickles caseros, alioli, lechuga y cilantro, gyozas de camarones y Nem won (rollos de masa de arroz con rellenos vegetarianos o con carne).

Enoturismo. La revista Conde Nast Traveler, referente en materia de viajes y experiencias para disfrutar la vida, puso a Uruguay en el mapa del enoturismo con una nota en la que recomienda visitar el área de Punta del Este con sus bodegas y viñedos. Uruguay's Punta del Este Has Quietly Become South America's Most Exciting Wine Destination se titula este artículo.

Poda. Este sábado 3 y el siguiente, 10 de agosto, Bodegas Garzón celebra el Festival de la Poda, en el que cada visitante será protagonista con tijeras de podar en mano. Hay dos opciones para disfrutar, previa reserva ; una con poda y tour y otra con poda, tour y almuerzo de tres pasos en el hermoso restaurante de la bodega.

Slow Wine. Uruguay ya está en el camino de los vinos de producción sostenible y eso se acelerará ahora que el el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) y Slow Wine firmaron un acuerdo para la promoción de prácticas agro ecológicas, culturales e industriales que reduzcan el impacto medioambiental de la industria del vino.

150 años de un maestro y todo para aprender sobre él

Es el año del 150 aniversario del nacimiento de quien es tal vez uno de los icónos más reconocidos del arte uruguayo: Joaquín Torres García. Para celebrarlo hay muchas actividades. En Montevideo acaba de inagurarase en el Museo Torres García la exposición Torres García: Clásico, Moderno, Universal, donde se exhibirán los tres grandes períodos del desarrollo del artista, además de otra muestra en el MNAV.

Pero hay más por descubrir, desde su obra literaria hasta un largometraje, Pax in lucem , que relata lo que pasó en el incendio del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro en 1978, donde se perdió una parte invaluable de su obra. Podés ver todas las actividades en esta nota .

También te recomiendo esta lectura: Joaquín Torres García: 150 años del gran maestro uruguayo y el legado de un pensador universal

36 días. Es lo que tardaron en hacer dos piscinas olímpicas en París, a cargo de la empresa italiana Myrtha Pools, en el interior del estadio Paris La Défense. Estas estructuras modulares de acero inoxidable serán desmanteladas luego de los Juegos de París 2024 y el 80% de los materiales con los que están fabricadas podrán reutilizarse. Aquí se puede ver el proceso de construcción.

Diosas. Tal vez viste la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos, pero dudo que te haya dado el tiempo de disfrutar en detalle de la vestimenta de mega estrellas de la canción como Celine Dion o la francesa Aya Nakamura. El vestido que le hizo Dior a la cantante canadiense, que volvió a actuar luego de mucho tiempo, requirió de 500 metros de detallados bordados y miles de cuentas de plata. Así se hizo. Nakamura, en tanto, vistió un corsé dorado cubierto por miles de plumas bordadas a mano

Tercas. En estos Juegos estoy mirando mucho de lo que siempre me gustó, pero agregué además skate femenino –esas adolescentes son unas fieras– y mucho de beach volley, que además tiene el condimento extra de que se juega frente a la Torre Eiffel. Este punto, en el partido entre Ecuador y Estado Unidos, es de los más peleados de lo que se tenga registro .

¿Cuánto ganan? Quiero ser de Taiwán o de Singapur. O, más bien, querría serlo si fuera deportista olímpica. Esto es lo que ganan quienes acceden a medallas , según el país.

Un brunch equilibrado y delicioso

Rio ha encontrado el equilibrio justo en su propuesta de brunch, con varios platos en punta (los huevos benedictinos son un éxito y las torrejas con frutos rojos una delicia) y una cantidad de opciones para dejar contento a cada integrante de la familia o del grupo de amigos con los que podés ir a este restaurante.

Ubicado en una casona tradicional de Carrasco, Río aprovecha el interior y el exterior de una manera muy inteligente que se adapta a los diferentes públicos y a este clima cambiante. Los grupos más grandes y las familias con niños suelen instalarse en el jardín, que en estos días fríos está totalmente cerrado y ambientado, con vista a la barra y a horno que también colabora con la calefacción del ambiente. Si el sol invernal se digna a acompañar, el lugar es inmejorable.

Volviendo al menú, lograr un brunch equilibrado no es sencillo y la última vez que fui tuve una preciosa experiencia compartiendo platos con amigos, en un desayuno/almuerzo informal y al mismo tiempo delicioso. Mi platito de brunch favorito es el Bao bun de pork belly con salsa hoisin, un sándwich liviano hecho con un pan de origen que es súper suave y esponjoso cocinado al vapor.

"Lo único que he hecho es correr rápido. No veo por qué la gente debería hacer tanto escándalo por eso", dijo alguna vez Fanny Blankers-Koen, velocista holandesa que ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1948. Aplausos, con gritos. Hasta la semana que viene.