Una red clandestina, dos médicos y una persona de su círculo íntimo: son cinco los imputados por la muerte de Matthew Perry

El fiscal explicó que la investigación de este caso "reveló la existencia de una vasta red criminal clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina al señor Perry y a otros".

Estrada señaló que en el transcurso de sólo dos meses le vendieron ilegalmente aproximadamente 20 frascos de ketamina a Perry a cambio de 55.000 dólares en efectivo. "Se aprovecharon de sus debilidades", dijo.

Uno de los médicos, Salvador Plasencia, enfrenta hasta 120 años de reclusión en una prisión federal, dijo Estrada, quien consideró que hombre detenido era particularmente cínico en la venta de la droga para Perry.

"Me pregunto cuánto va a pagar este imbécil", dijo Plasencia en septiembre de 2023 en un mensaje de texto sobre una transacción que iba a hacer con Perry, según información recogida por los investigadores.

Las ampollas de ketamina le costaban a los médicos implicados 12 dólares, pero se las vendieron al actor por "alrededor de 2.000 dólares".

Después de la muerte de Perry, Plasencia "falsificó registros médicos" para intentar legitimar su acción, según la Fiscalía.

Además de los dos médicos y del asistente, está acusada también una traficante conocida como "La Reina de la ketamina".

20240815 US Attorney for the Central District of California, Martin Estrada, speaks during a press conference on August 15, 2024, announcing arrests in the death of "Friends" actor Matthew Perry, in Los Angeles.

Martin Estrada, fiscal del Distrito Central del estado de California, en la conferencia de prensa sobre la investigación de la muerte del actor Matthew Perry

Patrick T. Fallon / AFP