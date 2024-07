Ventana Sur y un fondo privado del Festival de José Ignacio quieren apuntalar a Uruguay como hub audiovisual de la región

Facundo Ponce de León "La discusión industria vs cultura es fácil, pero en política pública es una mala estrategia"

El paso parece lógico si se tiene en cuenta el desmantelamiento financiero que el gobierno de Javier Milei ha hecho del INCAA en el último año, que implica el congelamiento de sus actividades y la no recepción de proyectos por un tiempo determinado. Sin embargo, Ponce de León prefiere establecer que Ventana Sur se hará en Montevideo “junto” a ese instituto y no por la situación en la que se encuentra.

“Ojalá Uruguay se consolide como hub audiovisual de Latinoamérica, pero si lo hace no va a ser contra Argentina, va a ser con Argentina, así como con Brasil, Paraguay, Colombia, Chile. No hacemos Ventana Sur porque el INCAA cerró, sino porque hablamos con ellos para sostener el evento. Por eso le pusimos Río de la Plata. La lógica es “ahora Argentina no puede, lo alojamos juntos acá”. Y buscar la colaboración ahí. Sí, en otras cosas competimos, pero el 80% de las coproducciones que se hacen acá son con Argentina”, aseguró el presidente de la ACAU a El Observador en José Ignacio, a donde llegó para acompañar la presentación del fondo Pfeffer del Sur.

“Nosotros tenemos una buena tradición de eventos. El Doc Montevideo es un hito en la región, tenemos el Detour, el Festival de José Ignacio en su faceta de mercado, tenemos puentes. Tenemos el festival de Cinemateca, todos eventos que se posicionan internacionalmente. Faltaba uno de mercado, y que sea Ventana Sur es como arrancar con una buena marca. Para todo lo que es el inicio de los proyectos, el evento de mercado ayuda mucho. Para contactos con productores, para foguearse, para saber presentarlo bien. Parte del crecimiento sostenido del sector de los últimos años tiene que ver con que se puso un ojo en esta instancia”, agregó Ponce de León.

El titular de la ACAU agregó que ya se enviaron 150 invitaciones a distintos actores del sector de Europa, Asia y América del Norte para que lleguen a la próxima edición de Ventana Sur en Montevideo, y aseguró que “si todo sale bien” en el evento se anunciará un nuevo fondo rioplatense.

Ventana Sur se creó hace quince años en Buenos Aires y anualmente convoca a más de cuatro mil participantes de la región, incluyendo más de 250 compradores y vendedores de todos los continentes.

Según la ACAU, "el evento juega un papel crucial en la promoción de la coproducción internacional, el financiamiento y la distribución de contenido latinoamericano".

Un fondo privado apuntalado por el “cariño” a José Ignacio

El viernes, en un espacio reservado del restaurante La Huella de José Ignacio, un dj pinchaba vinilos, circulaba el vino caro, el tiradito de corvina, las cámaras se amontonaban esperando a que llegara el presidente Luis Lacalle Pou, y se hablaba de cine. Allí estaban Ponce de León y otras figuras de la dirección cultural del país, como Mariana Wainstein o Facundo de Almeida. También los responsables del Festival de Cine de José Ignacio, el JIIFF, Fiona Pittaluga y Martín Cuinat, dando notas. Había vecinos ilustres del balneario, amigos del festival, rostros del sector, productores. Y los benefactores: John y María Pfeffer, quienes financiaron el fondo que lleva su apellido y por el que todo aquello se organizó.

Ya con el presidente en primera fila, junto a Pittaluga, Ponce de León y los Pfeffer, el JIIFF oficializó la instauración del fondo Pfeffer del Sur, una herramienta que pretende estimular el desarrollo de proyectos iberoamericanos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LuisLacallePou/status/1814362795703710158&partner=&hide_thread=false En la presentación del Fondo Cinematográfico Pfeffer del Sur. pic.twitter.com/E1Yc919Z88 — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) July 19, 2024

Al momento de presentar el premio, Pfeffer aseguró que la iniciativa nació por el cariño que él y su esposa, radicados en el pueblo fernandino, le tienen a ese festival de cine.

En concreto, serán 50 mil dólares que se le otorgarán a uno de los proyectos de largometraje de ficción iberoamericanos seleccionado para participar en JIIFF Lab, una instancia anual que presupone un espacio para la producción de nuevos proyectos audiovisuales.

“La convocatoria está abierta a una dupla de director-productor que esté desarrollando un proyecto de largometraje de ficción en Iberoamérica. Los productores deben tener experiencia en la industria cinematográfica y el proyecto a presentar tiene que ser la primera o segunda película del director. Además, deben estar en etapa de desarrollo con un mínimo de 25% de financiación asegurada al momento de postular y con un presupuesto máximo de 1.500.000 dólares. La coproducción entre varios países se considerará especialmente”, establecen los requisitos del fondo.

El premio está pensado para otorgarse a un productor local, de manera que si el proyecto elegido es extranjero, el equipo deberá conectar y asociarse con un productor basado en Uruguay para la gestión del monto.

El ganador se anunciará en el marco de la próxima edición del JIIFF Lab, que se realizará entre 22 y el 26 de enero de 2025, y que además se enmarca en el aniversario número 15 de un festival que ya se convirtió en un clásico de los veranos.