"Yegua de Troya": el polémico comentario de un panelista de Esta boca es mía a Valeria Ripoll

"No veo por qué, volvemos a lo nuestro", bromeó por su parte García sobre los constantes contrapuntos con Ripoll. Momentos después, el panelista recibió la palabra por parte de Rodríguez, y le dijo a la ahora candidata a la vicepresidencia, "yo creo que vos tenés un problema, hay gente del Partido Nacional que siente que vos sos una paracaidista , que caíste con muy poco tiempo en la actividad política profesional, no sos confiable para mucha gente".

"Creo que sorprendió", replicó Ripoll, que delegó las explicaciones en su compañero de fórmula. "Ahora que bajó la espuma me han conocido más y entienden la decisión. No digo que me quiera todo el mundo, pero me van a poder conocer y entender por qué estoy en la política", dijo.